Jarosław Kaczyński: Wiedzieliśmy, że wojna wybuchnie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” przyznał, że jego obóz polityczny wiedział, iż wojna na Ukrainie wybuchnie. „Mogę też już powiedzieć, że pewne analizy dość długo sugerowały, iż działania wskazujące na Ukrainę jako cel agresji mogły być tzw. maskirowką, a prawdziwy kierunek ataku był na północy. Oczywiście z czasem sytuacja stawała się coraz bardziej oczywista i jednoznaczna” – powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński powiedział również, że według jego wiedzy Rosjanie byli zaskoczeni stanowczą reakcją Polski i przygotowaniami do odparcia ewentualnego ataku. Dodał, że jego zdaniem opozycja nie pomagała w tych przygotowaniach.

„Mówię najłagodniej, jak potrafię. Sprawiało to niekiedy wrażenie, jakby była po części wciągnięta w ten plan. Ale nie czas i miejsce, by to teraz rozwijać” – powiedział Jarosław Kaczyński. Cała rozmowa ukaże się w środę.

