Reforma sądownictwa czy trudny kompromis z Brukselą. Komentarz publicysty

Walka o reformę sądownictwa, strategicznie, nie ma w tej chwili większego sensu. Propolski obóz Jarosława Kaczyńskiego musi za wszelką cenę wyrwać się z tego grzęzawiska – ocenia publicysta Michał Karnowski, pochylając się nad trudnym, ale – podkreśla – koniecznym kompromisem z Brukselą. W komentarzu dla wPolityce.pl wskazuje, że kolejne „okno” umożliwiające zawarcie porozumienia z Komisją Europejską może długo się nie pojawić, a to właśnie teraz rozstrzyga się kluczowa kwestia na krajowej scenie politycznej: trzecia kadencja Zjednoczonej Prawicy czy wygrana Donalda Tuska i „oddanie Brukseli i Berlinowi wszystkiego, czego żądają”.

Zobacz także: Wojna i kryzys a sprawa polska. O konieczności resetu z UE

Zdaniem Karnowskiego temat kompromisu z Komisją Europejską i negocjacji na jego temat w samej Zjednoczonej Prawicy (i Pałacu Prezydenckim) zostanie z nami prawdopodobnie na dłuższy czas. Jak ocenia, to „węzeł gordyjski polskiej polityki”, unaoczniający różnice i napięcia wewnątrz obozu rządzącego, relacje z prezydentem, kończąc na presji ze strony Berlina i Brukseli.

Co da nam kompromis z Brukselą

„Do wątpliwości podchodzę z szacunkiem. Są uzasadnione. Przyjemniej byłoby je przyjąć i nie musieć bronić tego trudnego kompromisu. Ale odpowiedzialność w tym historycznym momencie nakazuje opowiedzenie się za podjęciem ryzyka” – zaznacza już na wstępie.

Wskazuje, że w szukaniu kompromisu nie chodzi o same pieniądze, które – gdyby nie wojna, kryzys i skutki gospodarcze z racji bliskości frontu walk rosyjsko-ukraińskich – udałoby się „załatwić” inaczej. „To też próba zamknięcia tematu, który mógłby hamować napływ do Polski głównych funduszy unijnych. Też bandycko i też bezprawnie – ale niestety, nie jest to wykluczone” – dodaje Karnowski.

Publicysta o reformie sądownictwa: Nie ona zatrzyma Tuska

Jego zdaniem środkiem do celu, który trzeba poświęcić, jest reforma sądownictwa, która – na tle sukcesów Zjednoczonej Prawicy – od lat jawi się jako istne „grzęzawisko”. „To ważny odcinek frontu walki o uczciwą i sprawiedliwą Polskę, wszystkim na nim działającym należy się szacunek za męstwo, ale czas uczciwie powiedzieć, że strategicznie nie ma to w tej chwili większego sensu. To, co się udało, to się udało. To, co zatrzymano w roku 2017, to zatrzymano. I sądzę, że wszyscy, którzy brali w tym udział, doskonale to rozumieją” – czytamy w komentarzu publicysty.

#wieszwiecej Polub nas

Jak argumentuje, to nie ustawy sądowe, a gwarancja dalszych rządów obozu Jarosława Kaczyńskiego skuteczniej może zatrzymać „tuskowy pęd ku przerobieniu Polski na kolejny niemiecki land”.

UE ma swoje problemy i liczy na Warszawę

„Warto spojrzeć na ten trudny kompromis z Unią właśnie jako na odłożenie kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości, na bardziej korzystny czas. Co ustawą wprowadzono, ustawą można będzie kiedyś zmienić. Proponowany kompromis jest zamrożeniem tematu. Warto to w obecnej sytuacji wziąć” – proponuje Michał Karnowski. Tym bardziej – zaznacza – że UE ma teraz swoje własne problemy: korupcję na szczytach władzy, kosztowną wojnę na Ukrainie czy chęć otwarcia nowych tematów, w których ważny będzie głos z Warszawy.

Co do samej nowelizacji ustawy o SN i obaw o danie w ręce opozycji karty pozwalającej na podważanie statusu sędziów, publicysta uspokaja: „Wizja masowego podważania jednego sędziego przez drugiego wydaje się być zdecydowanie przerysowana. Mamy też wyrok TSUE, który jasno tego zakazuje. Są ważne wyroki TK – stojące wyżej od ustawy”.

Karnowski: Marzyć można – ale trzeba zrozumieć, jaki jest wybór

Marzycieli „lepszego kompromisu” przestrzega przy tym: okienko możliwości, wyrąbane przez Morawieckiego i Szynkowskiego, za kilka tygodni zniknie, a wówczas większym zmartwieniem prawicowych krytyków będą sondaże wyborcze niż trudny kompromis z Brukselą.

„Stańmy w prawdzie: jeśli wygra Tusk, za rok da Brukseli i Berlinowi wszystko, czego zażądają. Wszystko. Dlatego dziś trzyma kciuki za klęskę tej ustawy” – konstatuje publicysta.

Zobacz także: Mądry kompromis jest warty 35 miliardów euro