Rasizm, alkohol, prowokacje. Jak Marokańczycy w Katarze tłumaczą zamieszki [WIDEO]

W sobotnim meczu o brąz na mundialu w Katarze Chorwacja pokonała Maroko 2:1. Już przed spotkaniem w stolicach państw zachodniej Europy służby szykowały się na kolejną falę zamieszek. Skąd tak duża agresja wśród kibiców z Maroka – pytał marokańskich fanów piłki nożnej reporter TVP Sport w Katarze. Wnioski: winni wszyscy, poza... kibicami z Maroka.

Reprezentacja „Synów Albionu” jest pierwszą drużyną w historii afrykańskiego futbolu, która została półfinalistą mistrzostw świata. Co ciekawe, aż 14 spośród jej zawodników urodziło się poza granicami kraju.

Zamieszki kibiców Maroka

Jeszcze przed meczem półfinałowym w całej Francji zmobilizowano łącznie 10 tys. policjantów i żandarmów. Choć Maroko walczyło i miało swoje okazje, to nie sprawiło kolejnej sensacji na mistrzostwach świata w Katarze i przegrało z Francją 2:0.

Po meczu największe zamieszki wybuchły w Paryżu, gdzie zatrzymano blisko 300 osób. Na południu Francji w Montpellier zginął 14-latek. Niebezpieczne incydenty podczas manifestacji miały miejsce także w kilku innych europejskich miastach.

Reporter TVP Sport zapytał obecnych w Katarze marokańskich kibiców, dlaczego niemal wszyscy są tak przyjaźnie nastawieni, podczas gdy w Europie jest – dyplomatycznie mówiąc – „inaczej” i „sprawiają problemy”.

„Każdy na świecie tak ma(?)”

– Może z powodu środowiska. Tu są otoczeni przez Arabów. Czują się tu bardziej komfortowo niż w Europie, gdzie czują się wykluczeni – stwierdziła jedna z fanek. Inny z kibiców ocenił, że to być może dlatego, że „tutaj (w Katarze – red.) nie można pić alkoholu”.

– Zawsze zapalnik tworzy reakcję. Wszyscy są spokojni, chyba że są prowokowani. Każdy na świecie tak ma – twierdzi inny kibic Maroka. Pytany, co więc powoduje agresję Marokańczyków w Europie, mężczyzna stwierdził, że „chodzi o rasizm bardziej niż o cokolwiek innego”.

„Nie są Marokańczykami tylko awanturnikami”

Część fanów reprezentacji odcina się jednak od agresywnych zachowań, które widzieliśmy w europejskich miastach.

– Marokańczyk w Maroku to nie jest to samo co Marokańczyk w Belgii, we Francji, w Holandii. Nie jesteśmy tacy sami – mówi jeden z rozmówców TVP Sport.

Inny podkreśla, że te zachowania „nie mają nic wspólnego z marokańską tradycją”, a kolejny dodaje: „To nie jest większość. To grupa ludzi, którzy nie są konkretnie Marokańczykami, ale są awanturnikami”.

