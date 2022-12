Zaniepokojenie na Ukrainie. Premier Wielkiej Brytanii planuje „audyt” wysłanej broni

Brytyjski premier Rishi Sunak poprosił o dokonanie „audytu” postępów w wojnie na Ukrainie i efektów brytyjskiego wkładu w nią, co wzbudziło obawy, że może przyjąć bardziej zachowawcze podejście - podała, powołując się na źródła rządowe, BBC. Stacja podaje, że pomysł ten wzbudził zaniepokojenie w kręgach rządowych, bo dowódcy sił zbrojnych podkreślają, że dostawy broni dla Ukrainy zimą mogą być kluczowe dla wyniku wojny.

Cytowane przez BBC źródło porównało to do badania wojny i tego w jaki sposób wykorzystywane są brytyjskie dostawy broni poprzez „tabelki z Goldman Sachs”, nawiązując do tego, że przed wejściem do polityki Sunak pracował w tym banku jako analityk. – Chodzi o to, aby spojrzeć na to, co włożyliśmy, a co otrzymaliśmy – wyjaśnia.





„Wojen nie wygrywa się poprzez tabelki”





– Wojen się nie wygrywa poprzez tabelki. Wojny się wygrywa instynktem. Na początku było tak, że Boris (Johnson) siedział i mówił: „Po prostu idźmy w to”. Więc Rishi musi odnaleźć swojego wewnętrznego Borisa w polityce zagranicznej - choć oczywiście tylko w niej – mówi źródło rządowe.





Wielka Brytania jest drugim po Stanach Zjednoczonych największym dawcą pomocy wojskowej dla Ukrainy.





Cytowane źródło mówi, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest świadomy toczącej się w W. Brytanii debaty i zachęca Sunaka do utrzymania silnego wsparcia wojskowego dla swojego kraju.

– Prezydent Zełenski wyczuł, co się dzieje. Więc rozmawiał z Rishim. Próbuje go zainspirować, mówiąc, że Wielka Brytania to wielcy wyzwoliciele, wielcy bojownicy. Potrzebujemy cię. Wznieś się do tego – mówi.





Zełenski rozmawiał z Sunakiem





Jak dodaje, w kręgach rządowych istnieją obawy, że Sunak nie będzie zachęcał ostrożnego z natury i obawiającego się rozszerzenia konfliktu prezydenta USA Joe Bidena do bardziej aktywnej postawy, tak jak to robił Johnson. – Nie chcemy, aby Rishi wzmacniał ostrożność Bidena. Chcemy, żeby naciskał w sposób, w jaki robił to Boris – mówi.





Downing Street oświadczyło, że premier Sunak silnie wspiera Ukrainę, a "wsparcie rządu brytyjskiego dla Ukrainy jest niezachwiane".