3-latek zadławił się orzeszkiem. Stracił przytomność, jego stan jest bardzo ciężki

3-letni chłopczyk stracił przytomność na skutek zadławienia orzeszkiem. Jego stan jest bardzo ciężki – przekazał w sobotę rzecznik prasowy ostrowskiego szpitala lekarz Adam Stangret.

Jak dodał, dziecko przebywa na dziecięcym oddziale intensywnej opieki medycznej.

Do zdarzenia doszło przed południem w wielkopolskim Lesznie. Służby medyczne zostały wezwane do dziecka, które miało zakrztusić się orzeszkiem. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zatkanie dróg oddechowych, co doprowadziło do zatrzymania pracy serca.





Na skutek akcji ratowniczej chłopcu przywrócono funkcje życiowe, ale zdecydowano o przetransportowaniu go śmigłowcem LPR do ostrowskiego szpitala.