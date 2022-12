Kaczyński: Uchwalenie ustawy o SN mogłoby być skrajnie destrukcyjne dla Polski

Uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym prawdopodobnie, ale nie na pewno, byłoby uznane za wypełnienie kamieni milowych, ale skutki w Polsce mogłyby być skrajnie destrukcyjne, nie tylko dla sądownictwa, lecz także całego aparatu państwowego – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z „Gazetą Polską”.

Tygodnik udostępnił w sobotę fragment wywiadu z Kaczyńskim, który w całości ukaże się 21 grudnia. Gazeta poprosiła prezesa PiS „o ocenę szans na to, iż po uchwaleniu kolejnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym Komisja Europejska uzna polskie kamienie milowe za zrealizowane”.

„Ta sprawa jest przedmiotem poważnej kontrowersji w Polsce, dlatego nie mogę się na jej temat w tej chwili wypowiadać. Uchwalenie ustawy prawdopodobnie, ale nie na pewno, byłoby uznane za ich wypełnienie, ale skutki w Polsce mogłyby być skrajnie destrukcyjne, nie tylko dla sądownictwa, lecz także całego aparatu państwowego i mogłyby zaszkodzić przyjmowaniu przez Polskę głównych środków z perspektywy budżetowej na lata 2021–2027” – powiedział Kaczyński.

