Polska po raz pierwszy będzie gościć MŚ w piłce ręcznej. Mecze w TVP

Telewizja Polska pozyskała prawa do transmisji 28. Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn, które od 11 do 29 stycznia 2023 roku będą rozgrywane w Polsce i Szwecji. Po raz pierwszy w historii impreza tej rangi zostanie rozegrana nad Wisłą. Tym większe nadzieje kibice wiążą z występem naszej reprezentacji, która chce nawiązać do wielkich sukcesów z lat 2007-2016. Wtedy zdobyliśmy trzy medale MŚ (srebro w 2007, brąz – w 2009 i 2015) i zajęliśmy czwarte miejsce podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 (w 2008 roku było 5. lokata).

– Telewizja Polska dokłada wszelkich starań, by polscy kibice mogli śledzić zmagania naszych sportowców podczas największych imprez sportowych. Choć emocje związane z piłkarskim mundialem jeszcze nie opadły, to już dziś możemy zaprosić widzów do wspólnego kibicowania naszym szczypiornistom na zbliżających się 28. Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn. Transmisji tego wydarzenia nie mogło zabraknąć na antenach Telewizji Polskiej! – mówi Mateusz Matyszkowicz, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej.





TVP na podstawie pozyskanej sublicencji od Viaplay pokaże w zbliżającej się imprezie wszystkie mecze reprezentacji Polski, półfinały oraz spotkania decydujące o podziale medali – o 3. miejsce i finał. Będzie je można obejrzeć na antenach Telewizji Polskiej (między innymi w TVP Sport) na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej.





Kiedy mecze Polaków?





Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania od fazy wstępnej, w której rozegra trzy mecze: z Francją (11 stycznia), Słowenią (14 stycznia) i Arabią Saudyjską (16 stycznia). Spotkania rozpoczną się o godzinie 20.30 w katowickim Spodku. Jeśli kadra prowadzona przez Patryka Rombla zajmie przynajmniej 3. miejsce w grupie, awansuje do fazy zasadniczej i rozegra kolejne trzy mecze: 18, 20 i 22 stycznia. Ćwierćfinały zaplanowano na 25 stycznia, dwa dni później zostaną rozegrane półfinały, a mecze finałowe – 29 stycznia.



Przypomnijmy, że TVP Sport czwarty sezon z rzędu pokazuję najważniejsze rozgrywki krajowe w piłce ręcznej – Superligę kobiet i mężczyzn oraz Puchar Polski. TVP posiada także prawa do wszystkich meczów reprezentacji naszego kraju (towarzyskich, kwalifikacji mistrzostw Europy i świata) na terenie naszego kraju.





Telewizja Polska pokaże w 2023 roku także wszystkie najważniejsze mecze reprezentacji Polski siatkarzy i siatkarek. Naszych wicemistrzów świata, a także nasze fantastyczną drużynę kobiet zobaczymy na antenach TVP podczas spotkań Ligi Narodów, mistrzostw Europy i kwalifikacji olimpijskich. Warto przypomnieć, że nadawca publiczny pokaże także turnieje siatkarskie podczas igrzysk olimpijskich Paryż 2024.