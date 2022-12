Kopał piłkę, dorabiał w nocnym klubie, skończył w Watykanie. Papież Franciszek kończy 86 lat

Pracował jako bramkarz w nocnym klubie i w laboratorium chemicznym, grał w piłkę i był piłkarskim kibicem – to papież Franciszek, który w sobotę kończy 86 lat. Pierwszy tort, Sachera, otrzymał już w przeddzień urodzin od austriackich biskupów, którzy odwiedzili go w Watykanie. Urodziny spędzi tak, jak co roku: pracowicie i myśląc o ubogich i potrzebujących pomocy.

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w ubogiej dzielnicy stolicy Argentyny, Buenos Aires – Flores w rodzinie włoskich imigrantów. Był najstarszy z pięciorga rodzeństwa.

Z zawodu chemik

Ukończył technikum z dyplomem chemika, pracował w laboratorium. Podczas jednego ze spotkań z wiernymi w Rzymie wyznał też, że w młodości zatrudnił się jako bramkarz w nocnym klubie w Buenos Aires, by dorobić do skromnego stypendium.

W wieku 22 lat wstąpił do zakonu jezuitów. W kolegium w San Miguel koło Buenos Aires obronił licencjat z filozofii, następnie studiował literaturę i psychologię, a potem teologię.

Początek kapłańskiej drogi Jorge Bergoglio

Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 roku.

W kolejnych latach ksiądz Bergoglio wykładał teologię; później został prowincjałem jezuitów w Argentynie, a funkcję tę pełnił do 1979 roku. Dalsze studia kontynuował w Niemczech. Po powrocie do kraju został rektorem jezuickiego kolegium San Miguel.

W 1992 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Buenos Aires. Następnie został metropolitą stolicy. Nominację kardynalską od polskiego papieża otrzymał w 2001 roku.

Kardynał Jose Bergoglio(fot. API/Gamma-Rapho; Rodrigo Alfaro/LatinContent via Getty Images)

Jako kardynał – arcybiskup Buenos Aires pojechał w marcu 2013 roku na konklawe po rezygnacji Benedykta XVI. Został wybrany w drugim dniu – 13 marca i przyjął imię Franciszek wybierając na swego patrona świętego Franciszka z Asyżu.

Od swego wyboru papież nie był w Argentynie i nadal nie wiadomo, czy i kiedy tam pojedzie.

Problemy zdrowotne papieża

Franciszek rozpoczyna 87. rok życia i zbliża się do dziesiątej rocznicy wyboru borykając się z problemami z kolanem, które sprawiły, że od miesięcy regularnie korzysta z wózka, a gdy ból jest mniejszy – porusza się o lasce.

Mimo tych ograniczeń odbył w tym roku cztery podróże – na Maltę, do Kanady, Kazachstanu i Bahrajnu. W sumie od początku pontyfikatu złożył 39 zagranicznych wizyt.





W lipcu powiedział dziennikarzom podczas lotu z Kanady, że z powodu swego wieku i kłopotów z poruszaniem się będzie musiał ograniczyć swoje podróże. Na razie nic na to nie wskazuje.

Plany Franciszka na 2023 r.

W dniach 31 stycznia-5 lutego uda się z bardzo trudną pielgrzymką do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. W sierpniu ma być w Lizbonie w Portugalii na Światowych Dniach Młodzieży. Wyraził też pragnienie złożenia wizyty na Węgrzech.

Nie zrealizował planu podróży na Ukrainę, a taką ewentualność rozważano latem. Od dłuższego czasu źródła w Watykanie mówią nieoficjalnie, że obecnie możliwość takiej wizyty nie jest brana pod uwagę, bo nie ma warunków, by ją zorganizować. Sam papież kilka razy deklarował zaś, że chciałby pojechać zarówno do Kijowa, jak i do Moskwy.

Sobotnie urodziny papież spędzi myśląc o ubogich i tych, którzy niosą im pomoc.

Jak papież obchodzi urodziny?

Dykasteria do spraw Posługi Miłosierdzia, kierowana przez kardynała Konrada Krajewskiego poinformowała, że rano Franciszek wręczy na znak wdzięczności specjalne nagrody trzem osobom, pomagającym ubogim. To franciszkanin z Syrii Hanna Jallouf, bezdomny Gian Piero, który część otrzymanych codziennie pieniędzy przekazuje na rzecz jeszcze biedniejszych od siebie oraz przemysłowiec z Werony Silvano Pedrollo, przeznaczający znaczną część zysków swej firmy na pomoc krajom Afryki, Ameryki Łacińskiej i Indii. Statuetki, jakie otrzymają to globusy z wizerunkiem świętej Matki Teresy z Kalkuty, zamknięte w sześcianie.

Urodziny będą dla papieża dniem z napiętym programem spotkań. Przyjmie na audiencji premiera Słowenii Roberta Goloba, spotka się z artystami - uczestnikami dobroczynnego koncertu świątecznego, a także z seminarzystami z diecezji rzymskiej.

