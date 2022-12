Prognoza na sobotę. Kaspar skuje Polskę mrozem [WIDEO]

W sobotę i niedzielę nad Polską wciąż mroźne, arktyczne powietrze. To efekt wyżu Kaspar. Najmroźniejsza noc czeka nas z soboty na niedzielę – wskazuje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Ustaną srogie śnieżyce, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, ale to nie koniec opadów śniegu – miejscami może spaść nawet do 10 cm białego puchu.

W sobotę niż i towarzysząca mu strefa opadów śniegu będzie aktywny głównie w południowo-wschodniej części kraju. Od północy rozbudowywać się będzie wyż, który sprowadzi rozpogodzenia i masy powietrza pochodzenia arktycznego.

Koniec z opadami śniegu?

– W sobotę i niedzielę cały czas nad Polską będzie mroźne powietrze. Jedynym wyjątkiem będzie Hel, gdzie temperatura wyniesie 0 stopni Celsjusza lub nawet będzie na delikatnym plusie. To jest efekt morza, Bałtyk oddaje swoje ciepło. Dlatego jest tam zdecydowanie cieplej – mówi Grzegorz Walijewski.





Będzie padał śnieg, szczególnie w obszarach podgórskich w sobotę może dopadać 8 do 10 centymetrów. Delikatne opady śniegu wystąpią od województwa lubuskiego, przez łódzkie i południe Mazowsza aż do Lubelszczyzny. – Nie będą takie intensywne opady jak miały miejsce w piątek – podkreślił synoptyk.





Źródło: IMGW-PIB





Temperatura minimalna od -7, -6 st. Celsjusza na Podlasiu i południu Małopolski - przede wszystkim obszary podgórskie: Zakopane i okolice. Pozostała część kraju to przeważnie od -4 stopni do -2. Na północy będzie sporo przejaśnień więc tam słońce będzie się przebijać przez chmury. Będą mogli je zobaczyć mieszkańcy województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego.





Na termometrach nawet 20 stopni mrozu





Najgorsza będzie noc z soboty na niedzielę, kiedy to temperatury spadną nawet do -20 stopni Celsjusza (w kotlinach górskich), w centrum kraju około -12 stopni. Na zachodniej połowie kraju możliwe są liczne, marznące i gęste mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 200 metrów.





Od zachodu w poniedziałek będzie wkraczał ciepły front. Spowoduje, że już w poniedziałek będą tworzyły się opady marznącej mżawki. Na zachodzie będzie już temperatura dodatnia, około 3 stopni.





