Na czym ma polegać program Pierwsze mieszkanie? „Nie ma na rynku równie atrakcyjnego produktu”

Nowoczesna książeczka mieszkaniowa – tak minister rozwoju i technologii Waldemar Buda nazwał w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info drugi element programu Pierwsze mieszkanie. Rząd zaprezentował dziś jego założenia. Są wśród nich kredyt, którego oprocentowanie ma wynieść 2 procent przez pierwsze 10, a także, jak podano – drugie rozwiązanie, czyli konto mieszkaniowe, na którym będzie można odkładać środki na zakup pierwszej nieruchomości.

– Program polega na tym, że odkładamy miesięcznie od 500 do 2000 złotych. Czas oszczędzania wynosi od 3 do 10 lat. Jeżeli pieniądze po zakończeniu oszczędzania przeznaczymy na cele mieszkaniowe, to otrzymujemy premię w wysokości wskaźnika inflacji – tłumaczył Buda.





W jego przekonaniu „nie ma drugiego tak atrakcyjnego produktu na rynku”.





Waldemar Buda wyraził nadzieję, że uda się wprowadzić program w życie 1 lipca.





Proponowane przez rząd rozwiązanie ma obejmować rynek pierwotny i wtórny. Nie ma górnych limitów wielkości mieszkania i cen za metr kwadratowy.

