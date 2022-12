Pierwsza kobieta w kosmosie i zdobywca Oscara na czarnej liście UE

Kolejnych 141 Rosjan zostało objętych unijnymi sankcjami, wśród nich pierwsza kobieta w kosmosie i zdobywca Oscara. Dziewiąty pakiet restrykcji został opublikowany w Dzienniku Urzędowym i wszedł w życie wraz z tak zwaną czarną listą. Osoby na nią wpisane mają zakaz wjazdu do UE i zablokowane majątki w Europie. Sankcjami zostało objętych także 49 firm i instytucji, których aktywa zostaną zamrożone.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie





Wśród osób objętych nowymi unijnymi sankcjami jest Walentina Tierieszkowa, która jako pierwsza kobieta poleciała w kosmos, a także Nikita Michałkow, zdobywca Oscara za film „Spaleni słońcem”.

Sankcjami zostali ponadto objęci m.in. kremlowski propagandysta Borys Korczewnikow – rosyjski aktor i dziennikarz, osoby odpowiedzialne za porywanie ukraińskich dzieci z terenów okupowanych i wywożenie w głąb Rosji. Są wśród nich także ci, którzy kradli ukraińskie zboże, wojskowi, sędziowie, deputowani do Dumy i 12 członków rosyjskiego rządu.

Na wniosek Węgier z czarnej listy zostali usunięci: ministrowie – energii, zdrowia oraz sportu.

Unijne restrykcje wciąż dotyczą Roskomnadzoru, czyli Federalnej Służby ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej. Jest to organ nadzorujący komunikację i zaciskający pętlę cenzury. Szwecja początkowo chciała usunąć go z listy, ale ostatecznie ustąpiła.





9. pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji





W reakcji na agresję Rosji przeciwko Ukrainie, Unia Europejska formalnie przyjęła w piątek dziewiąty pakiet nowych sankcji mających na celu zwiększenie presji na Rosję i jej rząd. Nakłada on nowe kontrole i ograniczenia eksportowe na towary i technologie podwójnego zastosowania oraz towary i technologie, które mogą przyczynić się do wzmocnienia rosyjskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa poprzez znaczne rozszerzenie listy podmiotów powiązanych z rosyjskim sektorem militarno-przemysłowym o dodatkowe 168 pozycji.

Czytaj także: Ósmy pakiet unijnych sankcji przeciwko Rosji. Rada UE zdecydowała

Przedmiotem handlu z Rosją nie będą mogły być kluczowe chemikalia, sprzęt noktowizyjny i radionawigacyjny, elektronika i komponenty IT, które mogłyby być wykorzystane przez rosyjską machinę wojenną. W celu uniknięcia obchodzenia sankcji, na liście znajdują się również niektóre kontrolowane przez Rosję podmioty z siedzibą na nielegalnie zaanektowanym Krymie lub w Sewastopolu.

#wieszwiecej Polub nas





Ponadto UE rozszerzy zakaz eksportu towarów i technologii związanych z lotnictwem i przemysłem kosmicznym o silniki lotnicze i ich części. Zakaz ten będzie dotyczył zarówno załogowych, jak i bezzałogowych statków powietrznych. Oznacza to, że od teraz będzie obowiązywał zakaz bezpośredniego eksportu silników dronów do Rosji i każdego kraju trzeciego, który mógłby dostarczać drony do Rosji.