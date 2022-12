Nalot na Obywateli Rzeszy. Policja skonfiskowała nielegalną broń

Niemiecka policja przeprowadziła w minionym tygodniu nalot na radykalny ruch Obywatele Rzeszy; skonfiskowano wówczas m.in. broń palną; w nielegalnym posiadaniu było co najmniej 10 sztuk – poinformowało w piątek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec.

O liczbie nielegalnie broni skonfiskowanej w związku z nalotem na Obywateli Rzeszy MSW poinformowało pisemnie członków Komisji Spraw Wewnętrznych Bundestagu. Do pisma dotarła redakcja dziennika „Welt”. Obywatele Rzeszy to radykalny ruch w Niemczech, który neguje prawne istnienie Republiki Federalnej Niemiec, a uznaje przedwojenną Rzeszę Niemiecką.

Liczba skonfiskowanej nielegalnej broni nie jest jeszcze ostateczna – część jest wciąż sprawdzana przez techników kryminalistyki. Jeśli chodzi o broń posiadaną legalnie, to u 54 podejrzanych znaleziono łącznie 94 sztuki – wynika z danych Krajowego Rejestru Broni.

Czytaj także: Obława na Obywateli Rzeszy. Wśród spiskowców inspektor policji i żołnierze Bundeswehry

„W wyniku ogólnokrajowego nalotu decyzją prokuratora federalnego zatrzymano 22 podejrzanych członków grupy oraz trzy osoby, którym zarzucono wspieranie organizacji terrorystycznej. Oskarżeni przebywają w areszcie” – podał „Welt”.

Premier Dolnej Saksonii Stephan Weil (SPD) domaga się, aby Urząd Ochrony Konstytucji przyjrzał się bliżej środowisku związanemu z ruchem Obywateli Rzeszy.

„Ci, których podejrzewa się o spiskowanie w celu zorganizowania zamachu stanu, to tylko część środowiska Obywateli Rzeszy. To zaledwie wierzchołek góry lodowej. Niestety pod tą powierzchnią może kryć się znacznie więcej. Trzeba to potraktować bardzo poważnie” – podkreślił Weil w wypowiedzi dla DPA.

„Zakładam, że w przyszłości Urząd Ochrony Konstytucji będzie zwracał baczniejszą uwagę na ten obszar prawicowego ekstremizmu” – dodał polityk, zwracając uwagę na powiązania prawicowo-populistycznej partii AfD ze środowiskiem Obywateli Rzeszy.

#wieszwiecej Polub nas





Jak stwierdził Weil, „istnieją tu elementy styczne. (...) Zadaniem Urzędu Ochrony Konstytucji będzie rzucenie światła na tę ciemną strefę”.