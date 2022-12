Zamach stanu w Hiszpanii? „Von der Leyen milczy. Powodem delikatna relacja z Sanchezem”

Hiszpański rząd dokonał bezpardonowego ataku na Trybunał Konstytucyjny – informuje publicysta „Do Rzeczy” Małgorzata Wołczyk, pisząc o „zadziwiającym braku reakcji ze strony Ursuli von der Leyen i innych brukselskich urzędników”.

„Socjaliści i komuniści oraz ich separatystyczni sojusznicy zaaprobowali większością głosów zmianę mechanizmu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego (TK) i Generalnej Rady Sądownictwa (CGPJ – odpowiednik naszego KRS), mechanizmu, który dotychczas wymagał kwalifikowanej większości głosów, czyli trzech piątych. W świetle zaaprobowanej ustawy wystarczy bezwzględna większość, co z kolei gwarantuje, że rząd będzie mógł dowolnie sterować wymiarem sprawiedliwości, łamiąc zasadę trójpodziału władzy” – pisze na łamach „Do Rzeczy” Wołczyk.





VOX: doszło do zamachu na praworządność





W czwartek wiceszef VOX, europoseł Jorge Buxadé informował w Parlamencie Europejskim o „dramatycznej” sytuacji w Hiszpanii. – Doświadczamy bezpośredniego zamachu na praworządność, a wy nadal wspieracie rząd, który chce przywrócić Hiszpanię do najposępniejszych czasów z jej historii, a jednocześnie szantażujecie tylko rządy konserwatywne – powiedział poseł do PE.





Jak na łamach „Do Rzeczy” pisze Wołczyk, w czwartek „w geście sprzeciwu wobec toczącego się w ekspresowym tempie zamachu na konstytucję Hiszpanii i wprowadzenia de facto autorytarnych rządów Pedro Sancheza, partia VOX opuściła salę plenarną Kongresu Deputowanych”.





– Deputowani Kongresu są świadkami toczącego się właśnie instytucjonalnego zamachu stanu przeciwko rządom prawa i konstytucji. Przeżywamy najtrudniejszy moment hiszpańskiej demokracji i dziś pragniemy zwrócić się do narodu hiszpańskiego, by zapewnić, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec przewrotowi instytucjonalnemu, zamachowi na rządy prawa. Zrobimy wszystko, aby osądzić ten rząd, oraz zwrócić uwagę krajowej i międzynarodowej opinii publicznej, ponieważ stawką jest demokracja i konstytucja w Hiszpanii – mówił w hiszpańskim parlamencie Santiago Abascal.





Jak zareagowała Komisja Europejska? Wołczyk pisze „o zadziwiającej ciszy ze strony komisarzy unijnych i braku reakcji Ursuli von der Leyen”. Według jej relacji na ten temat „toczą się rozmowy we wszystkich mediach hiszpańskich niebędących tubą propagandową rządu”.





W jej przekonaniu można mówić „o tym, o czym od dawna huczy Internet hiszpański i prasa: o wyjątkowej, delikatnej relacji między przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen a premierem Sanchezem”.





Wołczyk podkreśla, że o wyjątkowym pobłażaniu Hiszpanii decyduje… uroda Sancheza.

„Oczywiście wielu Hiszpanów cieszy, że ich socjalistyczny lider rozgrywa międzynarodowe szachy, wykorzystując swój urok i atuty fizyczne, ale czy naprawdę musimy być świadkami aż tak podwójnych i żałosnych standardów w ramach wspólnoty opartej ponoć o zasady praworządności?” – zastanawia się publicystka „Do Rzeczy”.





„Najgorsze skojarzenia z wojny domowej”





Wołczyk podkreśla, że czwartkowe sceny z hiszpańskiego parlamentu są „modelowym zamachem na demokrację i rządy prawa”.





„Wielu Hiszpanów obawia się, że jedyną opcją pozostaje bunt, choć ponowny konflikt między »dwiema Hiszpaniami« nasuwa jak najgorsze skojarzenia z okresu wojny domowej” – czytamy.