Rosjanie ponownie ruszą na Kijów? Biały Dom odpowiada

Putin nie zrezygnował ze swoich maksymalnych celów, ale nie widzimy oznak, by miał wkrótce ruszyć na Kijów – powiedział w piątek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Zapowiedział też, że w następnym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy znajdzie się uzbrojenie z zakresu obrony powietrznej.

Kirby odniósł się w ten sposób podczas wirtualnego spotkania z dziennikarzami do słów naczelnego dowódcy ukraińskiej armii generała Wałerija Załużnego, który w wywiadzie dla pisma „The Economist” stwierdził, że Rosjanie przygotowują nową ofensywę i mogą ponownie uderzyć na Kijów.

Czy Putin dąży do zakończenia wojny?

– Nie widzieliśmy nic, co by nam mówiło, że Putin zrezygnował ze swoich maksymalnych celów, jeśli chodzi o Ukrainę. Jesteśmy wszyscy skupieni na regionach geograficznych, takich jak Donbas czy Chersoń i południe – powiedział Kirby.

– Nic nie pokazuje też, że jest skłonny albo poważnie podchodzi do znalezienia drogi do zakończenia tej wojny poprzez dyplomację. Wszystko, co ten gość robi, mówi nam dokładnie coś przeciwnego – dodał.

Zaznaczył jednocześnie, że choć USA wnikliwie obserwują ruchy Rosjan na Ukrainie, nie widzi obecnie sygnałów wskazujących, by szykowali wkrótce uderzenie na Kijów.

Wsparcie dla Ukrainy

Kirby potwierdził też, że administracja USA przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, choć nie może go jeszcze ogłosić. Dodał, że będzie on zawierał uzbrojenie z zakresu obrony powietrznej, lecz odmówił potwierdzenia doniesień mediów, że będzie to system Patriot.