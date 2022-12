Bezkarne podważanie statusu sędziego? „To nieprawda”. Szynkowski vel Sęk o fałszywej „analizie”

Minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk komentuje informacje na temat projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, które pojawiły się niedawno w mediach społecznościowych. Opublikował je dziennikarz Wojciech Biedroń, który twierdzi, że zmiany mogą pogorszyć sytuację polskiego sądownictwa. Minister odpowiada i mówi wprost o rozpowszechnianiu nieprawdy.

Posłowie PiS w nocy z wtorku na środę wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o SN. Zdaniem autorów proponowane przepisy mają wypełnić kluczowy tzw. kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. Krajowego Planu Odbudowy.

Zgodnie z projektem sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny, a nie jak obecnie utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Projekt przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego na podstawie ustawy.

Szynkowski vel Sęk dementuje zarzuty ws. ustawy o SN

W ostatnich dniach do sieci trafiły zarzuty przeciwko ustawie. Dziennikarz portali wPolityce.pl i tygodnika „Sieci” Wojciech Biedroń opublikował na Twitterze kilka punktów interpretacji projektu. Do jego wpisu odniósł się minister ds. europejskich, przekonując, że jest to nieprawdziwa analiza . „Nie wiem, czy jej autorem jest Wojciech Biedroń, czy ktoś inny, ale zawiera ona nieprawdy, stąd krótkie sprostowanie” – napisał Szymon Szynkowski vel Sęk.

Czytaj także: Co Polska ma zrobić, by wykonać kamień milowy dot. wymiaru sprawiedliwości

„W pierwszym punkcie napisano, że »sędziowie będą mogli podważać swoje statusy w ramach jednego składu sędziowskiego«. Jak oceniono, oznaczałoby to »chaos, wydłużenie przewodów, złośliwe blokowanie procesów, raj dla bandytów«”. Jak przekonuje minister, jest to nieprawda. „Niemożliwe jest podważanie przez pojedynczego sędziego wewnątrz składu, nie ma takiego zapisu w projekcie” – zaznaczył.

Szynkowski vel Sęk odniósł się też do zarzutu: „Naczelny Sąd Administracyjny zastąpi prezydencką Izbę Odpowiedzialności Zawodowej”. Jak zwrócił uwagę, „w każdym sądzie są sędziowie, których zachowanie i procedowanie może budzić wątpliwości. Tak w SN, jak i NSA”. Dodał też, że rozwiązanie „nie narusza prerogatywy prezydenta, więc zarzut jest absurdalny”.

W trzecim punkcie opublikowanym w mediach społecznościowych podano, że „nie będzie można ścigać sędziego za polityczne podważanie statusu innego sędziego” i zapytano: „wiecie, co zrobi »kasta«?”.

Minister podkreślił, że w obecnie „obowiązującym przepisie zastosowanie testu niezależności nie może prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej”. „Skąd więc ten zarzut pod adresem nowych propozycji?” – zapytał.

#wieszwiecej Polub nas





Autor zarzutów ocenił, że do nowelizacji ustawy wprowadzane są „całe fragmenty niekonstytucyjnych orzeczeń TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ETPC (Europejski Trybunał Praw Człowieka)”. Na co Szynkowski vel Sęk odpowiedział: „To nieprawda. W którym miejscu? Jakieś przykłady?”.

W piątym punkcie zasugerowano, że to „koniec ustawy »kagańcowej«, która trzymała w ryzach mniej rozgrzaną politycznie kastę sędziowską”. Jak napisał minister: „to również nieprawda”. „Ustawa nie zostaje uchylona, natomiast zastanawia fakt, dlaczego autor tych bredni używa tak chętnie stosowanego przez opozycję nazewnictwa »ustawa kagańcowa«” – czytamy.

Kolejny zarzut dotyczy tego, że rzekomo będzie można „bezkarnie podważać status” sędziego, bo „powołał go prezydent Andrzej Duda przy udziale/opinii KRS”. Szynkowski vel Sęk wyjaśnia, że „istnieje orzecznictwo TSUE uniemożliwiające podważanie statusu sędziów ze względu na udział KRS w procedurze”. Jak zapewnia, „nowe przepisy niczego takiego nie umożliwiają”.

Minister ds. europejskich poinformował w piątek Radiu Plus, że dysponuje dokumentem potwierdzającym, że środki z KPO zostaną odblokowane, jeśli zostanie przyjęty projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.





– Jest decyzja w tej sprawie posiedzenia kolegium komisarzy, czyli całej Komisji Europejskiej. Te posiedzenia są protokołowane, jest też korespondencja potwierdzająca decyzje z tego posiedzenia – powiedział minister.