Pierwsze mieszkanie. Minister przedstawił szczegóły programu

– Dzisiaj jest bardzo ważny moment, ponieważ chcemy przedstawić kompleksowy program mieszkaniowy o nazwie Pierwsze mieszkanie – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. – Wyszliśmy z zasady, która powinna być powszechnie przyjmowana, że mieszkanie to prawo. a nie towar – dodał. W piątek podczas konferencji prasowej szef resortu rozwoju i technologii przedstawił nowy rządowy program dotyczący mieszkalnictwa.

– Bez względu na to czy mówimy o 25-latku czy o 40- latku dążymy do tego, żeby posiadać własne mieszkanie – mówił minister. Jak zaznaczył „w Polsce szczególnie mamy takie poczucie, że bezpieczeństwo, stabilność to jest posiadanie mieszkania”.





– Niestety przez wiele lat w wolnej Polsce było tak, że albo ludzi nie było stać na to mieszkanie, albo mieszkań nie było lub polityka państwa nie wspierała rozwiązań mających na celu zakup pierwszego mieszkania — podkreślił polityk. Jak wyjaśnił „próg wejścia w zakupie pierwszego mieszkania jest niezwykle trudny, bardzo wysoki. Jest to tym bardziej trudne, gdy spojrzymy na sytuację kredytową czy na rynku nieruchomości”.





– Rząd PiS podejmował szereg prób - lepszych bądź gorszych, które zmierzały w kierunku ułatwienia nabycia pierwszego mieszkania – mówił Buda.





Jak zaznaczył, nowy program „daje możliwość nabycia mieszkania w najbliższym roku, bo wtedy ten program zadziała, ale też daje perspektywę za kilka lat, dla osób, które jeszcze nie są gotowe, czy nie planują jeszcze tego przedsięwzięcia”. – Mówimy tu o dwóch – myślę – że przełomowych rozwiązaniach – podkreślił minister. Jak wyjaśnił „pierwsze rozwiązanie to bezpieczny kredyt 2 procent, a drugi to konto mieszkaniowe”.

Kredyt 2 proc.





Minister wyjaśnił, że w pierwszym przypadku „już sama nazwa mówi, że to kredyt, który będzie opierał się o oprocentowanie w wysokości 2 procent, wszystko ponad to będzie przedmiotem dopłaty rządowej ze strony państwa”.





– Jeśli dzisiaj mamy sytuację średniorynkową i kredyt na poziomie 7,75 procent państwo będzie dokładało do takiego kredytu. Będzie to dla osób młodych, ale poprzeczkę postawiliśmy bardzo wysoko nie ograniczając programu – powiedział minister, dodając, że program będzie obejmował osoby do 45. roku życia.





– Oczywiście musi być to pierwsze mieszkanie. Jeśli ktoś posiada lub posiadał mieszkanie, to z tego programu, co oczywiste, nie będzie mógł skorzystać – podkreślił polityk, dodając, że „wielkość kredytu, która będzie mogła być wykorzystana to jest maksymalnie 500 tys. zł w zakresie jednoosobowego gospodarstwa domowego i 600 tys. w przypadku małżeństw czy rodzica wychowującego dziecko”.





– Mieszkania będą zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego – powiedział.

Rządowa dopłata





Mówiąc o rządowej dopłacie Waldemar Buda powiedział, „będzie obejmowała okres 10 lat”.





– Średnio kredyt mieszkaniowy ma swój czas spłacalności ok. 12 lat. Więc te 10 lat jest na większą część okresu kredytowania – wyjaśnił.





Polityk podkreślił również, że w przypadku nowego programu nie ma limitu metrażu. – To często była udręka programów, że co prawda program działał, byli zainteresowani, ale nie kwalifikowali się do programu, ponieważ nie było mieszkań, które spełniały wyznaczony pułap – wyjaśnił.

Marża





Mówiąc o marży dodał że będzie musiała odpowiadać tej, która pojawia się przy innych produktach danego banku.





– Kredyt będzie miał stałą stopę procentową. Rata będzie miała charakter malejący, czyli będziemy startować z wysokiego poziomu i będzie spadała w ciągu 10 lat tak, żeby kiedy państwo przestanie dopłacać do kredytu, ta rata się nie zmieniła – powiedział minister.

Specjalne konto oszczędnościowe





Drugim elementem programu jest specjalne konto oszczędnościowe.





Minister wyjaśnił, że będzie je mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania. Okres oszczędzania na koncie ma wynieść od 3 do 10 lat. – Konta mieszkaniowe to absolutnie nowe rozwiązanie. Polega ono na tym, że można regularnie oszczędzać, żeby później środki oszczędzone wykorzystać na cele mieszkaniowe, a po wykorzystaniu rzeczywiście tych środków na cele mieszkaniowe, państwo wypłaca premię mieszkaniową – powiedział Buda.





Jak dodał, wpłaty na to konto miałyby comiesięcznie wynieść od 500 do 2000 zł. – Systematyczne wpłaty od 3 do 10 lat. Deklaracja wpłaty nie jest wiążąca – można w tym okresie wysokość wpłaty zmieniać i można również jednej wpłaty w roku nie uiszczać – tłumaczył minister.





Waldemar Buda poinformował, że w przypadku wykorzystania tych środków w ciągu pięciu lat od zakończenia oszczędzania na cele mieszkaniowe – będzie premia, która równa się równowartości wskaźnika inflacyjnego przez okres oszczędzania.

Szczegóły





– To jest produkt, który nie ma żadnej konkurencji, jeśli chodzi o stopę zwrotu, czyli dzisiaj mówimy, że za 2022 rok mamy prawie 14 proc. łącznie rocznej waloryzacji – to o taki wskaźnik byłaby zwaloryzowana kwota oszczędzania. Plus to co, oczywiście, jest jako komercyjne oprocentowanie w ramach banku – powiedział Buda.





Z komunikatu MRiT wynika, że specjalne konto oszczędnościowe, prowadzone będzie przez banki komercyjne. „Będzie je mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego)” – podano.





Z programu może skorzystać także osoba, która w jednym posiadanym niewielkim lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci (lokalu o pow. do 50 mkw. przy dwójce dzieci, 75 mkw. przy trójce dzieci i 90 mkw. przy czterech, bez limitu mkw. przy pięciu i większej liczbie dzieci).





„Okres oszczędzania na koncie wynosi od 3 do 10 lat. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie o określonej wysokości) to gwarancja dodatkowej premii mieszkaniowej z budżetu państwa. Zgromadzone środki wraz z premią można będzie wydać na zakup pierwszego mieszkania, domu lub wkład finansowy w inwestycję, np. w ramach spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat” – podał resort.