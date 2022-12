Archiwalia dowódcy Batalionu AK „Zośka” trafiły do Archiwum Akt Nowych

Kolejne materiały archiwalne kpt. Ryszarda Białousa ps. Jerzy – dowódcy legendarnego powstańczego harcerskiego Batalionu AK „Zośka” – trafiły do zasobu Archiwum Akt Nowych. – Szczególnie ciekawa jest korespondencja – powiedział Mariusz Olczak, dyrektor AAN.

Jak zaznaczył dyrektor AAN, „ten zbiór przywiózł pan Gustavo Ortiz, który jest prawnukiem dowódcy Batalionu »Zośka« Ryszarda Białousa”. Mariusz Olczak przypomniał, że „jest to dopływ do zespołu archiwalnego, który jest już w Archiwum Akt Nowych”.





– W przekazanym dzisiaj zbiorze jest korespondencja powojenna Ryszarda Białousa z żołnierzami Batalionu „Zośka”, a także z różnymi funkcyjnymi Polskich Sił Zbrojnych oraz władzami emigracyjnymi – przekazał.





Mariusz Olczak wskazał, że wśród przekazanych piątek archiwaliów jest m.in. „korespondencja z Tadeuszem Pełczyńskim, szefem sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, a także z Kazimierzem Sabbatem oraz innymi ministrami, którzy mieli kontakt z Ryszardem Białousem”. Ponadto w zbiorze znalazły się wspomnienia żołnierzy Batalionu „Zośka”.





– W rękopisie, spisane ołówkiem, są wspomnienia jednego z żołnierzy Armii Krajowej, który służył w Polskich Siłach Zbrojnych. Są więc znane w jednym egzemplarzu – powiedział dyrektor AAN.





Wśród archiwaliów są ponadto kolędy. – Są one wydane w bardzo unikatowej ilości dwudziestu egzemplarzy i razem z grafikami jednego z naszych znanych grafików Jerzego Michalskiego – przekazał Mariusz Olczak. Znalazły się także ekslibrisy rodziny Błońskich i Białousów zrobione przez Michalskiego. – Są to typowe materiały, jakie występują w prywatnych spuściznach archiwalnych – zaznaczył dyrektor archiwum.

Listy powstańców





– Szczególnie ciekawa jest treść zawarta w listach. Zawarte są w nich informacje, które dotyczą powstania warszawskiego i konspiracji, ale także mówią o tym, jaki los był na emigracji poszczególnych żołnierzy i poszczególnych polskich jeńców, a także jakie decyzje podejmowali pod kątem osiedlenia się po wojnie na terenie Europy czy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Ameryki Południowej – powiedział Mariusz Olczak.





– Pada również kwestia powrotu do Polski niektórych z nich – dodał.





– W dokumentach pojawiają się ponadto kwestie bytowe związane z różnymi problemami. Żołnierze zwracali się do swojego dowódcy po radę, o pomoc – wskazał. Podkreślił, że „żołnierze chcieli utrzymać z nim kontakt, ponieważ więzy z okresu wojny były bardzo silne”.













Dowódca Batalionu AK „Zośka”





Ryszard Białous urodził się 4 kwietnia 1914 r. w Warszawie. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył architekturę na Politechnice Warszawskiej oraz kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie. Działał także w Związku Harcerstwa Polskiego.





Po wybuchu wojny, we wrześniu 1939 r., dowodził plutonem saperów w 8. Dywizji Piechoty, następnie wstąpił do Szarych Szeregów i do Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej. Podczas okupacji niemieckiej w Warszawie działał w konspiracji tworząc m.in. Grupy Szturmowe w Szarych Szeregach. W okupowanej Warszawie uczestniczył w wielu zbrojnych akcjach dywersyjnych i sabotażowych, m.in. w słynnej akcji pod Arsenałem czy akcji o kryptonimie „Jula”.





W powstaniu warszawskim kpt. Białous wraz z Batalionem „Zośka” – podporządkowanym elitarnej jednostce AK – Kedywowi, czyli Kierownictwu Dywersji Komendy Głównej AK – przeszedł szlak bojowy od Woli poprzez Starówkę do Czerniakowa. Po drodze m.in. wyzwalając obóz „Gęsiówka”.





Ryszard Białous był także dowódcą Brygady Dywersyjnej „Broda 53”. Za swoją walkę z okupantem został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy oraz – trzykrotnie – Krzyżem Walecznych. Po upadku powstania „Jerzy” trafił do obozów jenieckich w Niemczech. W kwietniu 1945 r. został uwolniony przez Brytyjczyków i przydzielony do słynnej 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego.





Od marca 1947 do lutego 1948 r. był naczelnikiem ZHP poza granicami kraju. W lipcu 1948 r. wyemigrował wraz z rodziną do Argentyny, gdzie pracował jako architekt i urbanista. Zmarł 24 marca 1992 r. w Neuquen w Argentynie.