Vera Jourova straszy Elona Muska sankcjami

Konta kilku lewicowo-liberalnych dziennikarzy na Twitterze zostały zablokowane. Sprawa oburzyła wiceszefową Komisji Europejskiej Verę Jourovą. „Są czerwone linie” – napisała i postraszyła miliardera Elona Muska (właściciela Twittera) sankcjami.

„Niepokojące są informacje o arbitralnych zawieszeniach dziennikarzy na Twitterze” – napisała unijna urzędniczka, która od lat najostrzej domaga się karania Polski za rzekome łamanie praworządności.





Komentatorzy przypominają już, że gdy poprzednie władze Twittera blokowały prawicowe konta czy prezydenta USA Donalda Trumpa, Vera Jourova nie widziała problemu. Ponieważ teraz sprawa dotyczy lewicowych dziennikarzy, zareagowała natychmiast.









Czeszka przypomniała o obowiązywaniu Digital Services Act (kodeksu usług cyfrowych UE) i zaznaczyła, że wymaga on „poszanowania wolności mediów i praw podstawowych”.

„Elon Musk powinien być tego świadomy” – podsumowała, wspominając o ewentualnych sankcjach i wywołując do tablicy jednego z najbogatszych ludzi na świecie, a zarazem nowego właściciela serwisu społecznościowego Twitter.









Tymczasem Musk już wcześniej wyjaśnił w sieci, dlaczego kilku dziennikarzy (CNN, „The New York Times” i „The Washington Post”) straciło dostęp do swoich kont. Jak wskazał, reporterów obowiązują takie same zasady jak wszystkich, a ci konkretni opublikowali jego dokładną lokalizację w czasie rzeczywistym, co naruszało zasady i mogło go narazić na realne niebezpieczeństwo.





„Krytykowanie mnie przez cały dzień jest w porządku, ale doxxing mojej lokalizacji w czasie rzeczywistym i narażanie na niebezpieczeństwo mojej rodziny już nie” – napisał.