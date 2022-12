Orlen chce zwiększyć wydobycie gazu i ropy z Norwegii

Prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował na Twitterze, że grupa złożyła w norweskim ministerstwie ropy i energii plany zagospodarowania kolejnych złóż morskich, co pozwoli zwiększyć wydobycie węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Szacunkowa wielkość tych zasobów to około 9 mld metrów sześciennych gazu, które mają być transportowane do Polski przez Baltic Pipe. Z kolei zasoby ropy naftowej to blisko 47 mln baryłek.





Planowane inwestycje wymagają zgody norweskiego parlamentu. Decyzja w tej sprawie zapadnie najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku.





Orlen przekazał, że jeśli będzie ona pozytywna, to rozpoczęcie wierceń rozpocznie się w 2024 r., a eksploatacja złóż – w 2027 r. Daniel Obajtek podkreślił, że „synergie płynące z fuzji realnie wzmacniają bezpieczeństwo Polski”.





Inwestycja jest jednym z celów strategicznych Grupy Orlen związanym ze zwiększaniem bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski.