Franciszek: Wirus wojny trudniejszy do pokonania niż te, które wywołują choroby

Wojna na Ukrainie oraz wszystkie inne konflikty na świecie to klęska całej ludzkości – napisał papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia. Jego zdaniem wirus wojny jest trudniejszy do pokonania od tych, które wywołują choroby.

„Nikt nie może ocalić się sam. Po Covidzie-19 wyruszyć na nowo, by wspólnie wytyczać drogi pokoju” – to hasło orędzia, ogłoszonego w piątek w Watykanie. Nawiązując do pandemii Franciszek podkreślił: „W chwili, gdy odważyliśmy się mieć nadzieję, że najgorsze z nocy pandemii Covid-19 zostało zażegnane, na ludzkość spadła nowa, straszliwa katastrofa”.





„Staliśmy się świadkami nadejścia kolejnej plagi: kolejnej wojny, częściowo porównywalnej do Covid-19, ale jednak sterowanej przez karygodne ludzkie decyzje. Wojna na Ukrainie pochłania niewinne ofiary i szerzy niepewność, nie tylko wśród osób bezpośrednio nią dotkniętych, ale w sposób rozpowszechniony i nieoszczędzający nikogo, nawet wśród tych, których w odległości tysięcy kilometrów dotykają jej skutki uboczne” – zaznaczył papież. Przywołał kwestię problemów ze zbożem oraz cen paliwa.





„Ta wojna, wraz ze wszystkimi innymi konfliktami na całym świecie, stanowi bowiem klęskę całej ludzkości, a nie tylko stron bezpośrednio w nią zaangażowanych. O ile na Covid-19 znaleziono szczepionkę, o tyle na wojnę nie znaleziono jeszcze odpowiednich rozwiązań”– stwierdził.





Papież wyraził przekonanie, że „wirus wojny jest trudniejszy do pokonania niż te, które dotykają ludzkiego organizmu, ponieważ nie pochodzi z zewnątrz, ale z wnętrza ludzkiego serca, zepsutego przez grzech”.