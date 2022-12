Poseł PSL wróży zwycięstwo PiS. Krótka odpowiedź [WIDEO]

Ta władza musi odejść; nie jest zdolna do kierowania państwem ani wewnętrznie, ani na arenie międzynarodowej – powiedział w Radiu Zet wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski. Zapytany, czy jeśli Unia Europejska odblokuje Polsce wypłaty z KPO i spadnie inflacja, to PiS wygra wybory, odpowiedział: „Tak”. Riposta, choć krótka, wiele wyjaśnia, biorąc pod uwagę to, jak wiele razy politycy opozycji zabiegali, by do naszego kraju nie dotarły unijne fundusze.

Po zaprezentowaniu przez Prawo i Sprawiedliwość nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO, szanse na wypłatę unijnych funduszy są największe od początku sporu na linii Warszawa – Bruksela w tej sprawie.

Kompromisowy projekt, trudny i budzący napięcia w samej Zjednoczonej Prawicy, został wycofany z Sejmu, by poddać go dalszym konsultacjom. Opozycja deklaruje, że jest gotowa pracować nad poprawkami.

Zgorzelski: Nawet bez KPO PiS może wygrać

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski stwierdził w Radiu ZET, że jeśli unijne fundusze trafiłyby do Polski i wpłynęły na spadek inflacji, to Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory.





– Nawet jeśli rząd tych pieniędzy na KPO nie będzie miał, to te wybory może wygrać; w sensie że będzie pierwszy, ale nie będzie miał 231 posłów – stwierdził poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wzrost notowań partii rządzącej z pewnością nie jest na rękę opozycji, która wielokrotnie w unijnych instytucjach zabiegała o odcięcie Polski od pieniędzy z Brukseli. Dziś jest coraz więcej wątpliwości ws. jednej listy partii opozycyjnych na wybory parlamentarne; jeszcze niedawno liderzy zapewniali, że są „dogadani”, by stworzyć wspólny rząd.

Ramię w ramię przeciwko Polsce

Na portalu tvp.info przypominaliśmy kilkanaście głosowań w Brukseli i Strasburgu, w których politycy PO, PSL, Lewicy i Polski 2050 ramię w ramię występowali przeciwko Polsce. Tylko w latach 2015-21 Parlament Europejski wydał aż 15 rezolucji, których adresatem bądź punktem odniesienia była Polska. Większość dotyczyła kwestii „praworządności”. Ich listę publikowaliśmy TUTAJ.

Poseł PSL o Tusku i PO: W TVN nie wygrywa się wyborów

W piątkowym wywiadzie Piotr Zgorzelski ocenił, że Platforma Obywatelska „więcej już nie wyciśnie”, a on sam nie widzi możliwości współpracy z Donaldem Tuskiem na jednej liście. – W TVN nie wygrywa się wyborów, tylko w realu – ocenił.

