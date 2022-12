Pamięć o ofiarach niemieckich zbrodni na Pomorzu. Powstanie Muzeum Piaśnickie

Mam nadzieję, że projekt uchwały o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej lada moment zostanie przyjęty przez parlament – mówi wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w rozmowie z portalem dziennikbaltycki.pl.

Pytany przez portal dziennikbaltycki.pl, dlaczego musieliśmy tak długo czekać na decyzję o powołaniu Muzeum Piaśnickiego, wicepremier odparł, że zapadła ona „już w grudniu 2015 roku”.





– To był pomysł pana Jarosława Sellina, mojego zastępcy. Zakupiliśmy wówczas Villę Musica i przystąpiliśmy do tworzenia koncepcji tej instytucji. Okazało się jednak, że powierzchnia budynku jest zbyt mała dla celów nowoczesnej instytucji kultury i aby ją powiększyć, trzeba stworzyć nowy projekt architektoniczny – mówił wicepremier.





Jak wyjaśnił, „chodziło o to, żeby zwiększając przestrzeń, nie zburzyć zabytkowego założenia willi i otaczającego ją ogrodu. A to było mocno skomplikowane i czasochłonne. Nowe rozwiązanie zakładało ukrycie większości pomieszczeń muzealnych pod ziemią – trochę tak, jak w Sulejówku, w Muzeum Józefa Piłsudskiego”.





– Oczywiście na inną skalę. Tutaj również sale wystawiennicze schowaliśmy pod powierzchnią ziemi i za budynkiem, w nowym przeszklonym obiekcie edukacyjno-wystawienniczym, harmonijnie połączonym ze starą willą – dodał.





Wiedza na temat niemieckich zbrodni na Pomorzu





Gliński przypomniał, że resort kultury jest zaangażowany w „ponad 300 inwestycji muzealnych”.





– A w całym w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, jak obliczyłem, jest tych inwestycji ponad 8 tysięcy. To jest naprawdę szeroki front, olbrzymia praca, która – jak mniemam – doprowadzi do diametralnej zmiany w postrzeganiu polskiej kultury i stosunku do naszego dziedzictwa historycznego – podkreślił minister.





– Na przykład to, że prawda o mało znanej nawet na Pomorzu zbrodni piaśnickiej, będzie wkrótce powszechnie znana. A dlaczego dopiero teraz? Ano dlatego, że do tej pory mało kto dbał o tą pamięć. Dlatego, że nie było instytucji pamięci, nie było woli politycznej...Tych białych plam do roku 2015 było bardzo dużo i nadal jest ich sporo. Chociaż systematycznie ich ubywa – dodał.





Dopytywany, na jakim etapie jest inwestycja, szef MKiDN poinformował: „mamy ukończony budynek i najprawdopodobniej w lecie nadchodzącego roku powinna być gotowa wystawa stała”.





– Mamy już jej scenariusz. Teraz przygotowane są także koncepcje wystaw czasowych. Myślę, że obecnie zostało zrealizowane jakieś 80-85 proc. całej inwestycji – stwierdził.

Gliński odniósł się również do projektu uchwały o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej. Wyraził nadzieję, że zostanie on „lada moment przyjęty przez parlament”.





– Wprowadzenie takiego dnia, przypominającego o tysiącach zamordowanych na tych terenach polskich patriotów, jest istotne z uwagi na konieczność upowszechniania wiedzy na temat niemieckich zbrodni na Pomorzu – zwrócił uwagę.





Zbrodnia w lesie piaśnickim





Od jesieni 1939 r. do wiosny 1940 r. niemieckie wojska okupacyjne przeprowadziły w lesie piaśnickim szereg egzekucji na ludności cywilnej. Zamordowano 12-14 tys. osób. Zbrodnia ta nazywana jest kaszubską Golgotą.





Zbrodnie były operacją przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie.





Jako sprawców wskazuje się funkcjonariuszy Einsatzkommando 16, specjalnej grupy operacyjnej niemieckiej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa.