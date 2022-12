Brudziński o „pożytecznych idiotach Putina” w PE [WIDEO]

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata ws. krytycznej infrastruktury energetycznej i ataków na gazociągi Nord Stream. Jeden z europosłów stwierdził, że odpowiedzialność Rosji za te akcje nie jest oczywista, co wywołało reakcję europosła PiS. Jak zaznaczył Joachim Brudziński, w PE nie brakuje „poleznych idiotow” (ros. użytecznych idiotów).

Zabierając głos w dyskusji Joachim Brudziński przypomniał, że kiedyś Włodzimierz Lenin użył określenia „poleznyj idiot” wobec zachodnich dziennikarzy piszących entuzjastycznie o rewolucji bolszewickiej i ukrywających jej niepowodzenia. Z kolei w latach 70. tych, którzy na Zachodzie realizowali politykę przychylną ZSRS, często określano mianem „useful idiots”.









– Proszę wybaczyć, ale czasami jak słucham niektórych przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, odnoszę wrażenie, że tych „poleznych idiotow” naprawdę nie brakuje – powiedział europoseł, nawiązując do wypowiedzi jednego z eurodeputowanych frakcji Tożsamość i Demokracja (ID) z Niemiec, który zaznaczył, że nie widział woli wyjaśnienia, kto stał za atakami – ani na poziomie unijnym, ani w Niemczech.





– Mówienie o tym, że to być może Polska z Ukrainą, może Stany Zjednoczone, powoływanie się na wpis człowieka, który skądinąd wypisywał takie dyrdymały na Twitterze (...) i budowanie wokół takiego wpisu teorii, że to nie Rosja stała za tym atakiem, tylko być może ktoś inny, stawianie takich pytań, dla mnie – to jest moja opinia – odnoszę wrażenie, że tych „useful idiots” naprawdę nie brakuje – dodał Brudziński.









Europoseł powołał się na opinie ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, że ataki nie zaczęły się w momencie rozpoczęcia wojny na Ukrainie. – Cyberprzestrzeń i infrastruktura krytyczna, była celem rosyjskich ataków już od wielu lat – wskazywał.