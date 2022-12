Policjanci ruszyli na pomoc nieprzytomnej kobiecie. Okazała się manekinem

Londyńscy funkcjonariusze zostali zaalarmowani, że w jednej z galerii sztuki przebywa kobieta, która wydaje się nieprzytomna: od co najmniej dwóch godzin siedzi nieruchomo przy stole, a jej twarz, osłonięta burzą blond włosów, spoczywa w misce z zupą. Gdy przybyli na miejsce, odkryli coś zaskakującego.

Policjanci na miejscu pod nieobecność obsługi sforsowali wejście, wyjmując szklane drzwi z zawiasów. Okazało się, że sylwetka kobieca naturalnych gabarytów jest... nowoczesną rzeźbą, czy też jak stwierdził, cytowany przez serwis internetowy Artnet News rzecznik londyńskiej policji metropolitalnej: „manekinem”.





Galeria Laz Emporium w londyńskim Soho należy do byłego agenta Banksy'ego – Steve'a Lazaridesa (została otwarta w październiku 2021 r.). To, co wzięto za nieprzytomną kobietę, dobrze widoczną przez witrynę placówki, jest zaś instalacją amerykańskiego artysty Marka Jenkinsa. pt. „Kristina”.





Właściciel galerii zamówił tę kompozycję, by przedstawić sytuację, gdy jego siostra zemdlała podczas posiłku i zastygła w takiej właśnie pozycji.





„Kristina” ma prowokować





Incydent zdarzył się 25 listopada ok. godziny 18, lecz Artnet News poinformował o tym fakcie dopiero teraz. Według serwisu funkcjonariusze interweniowali w przekonaniu, że „ktoś doznał zawału serca lub przedawkował narkotyki”.

„Praca ma prowokować i zdecydowanie spełnia swój cel” – skomentowała ów incydent pracująca w galerii Hannah Blakemore. Okazuje się zresztą, że nie pierwszy raz „Kristina” stała się powodem interwencji.





Gdy hiperrealistyczna rzeźba, wykonana z taśmy pakowej i piankowego wypełniacza, pojawiła się w październiku na londyńskich targach sztuki i designu Decorex, ktoś z personelu wezwał wówczas ratowników medycznych.





Pracę – rozsławioną już ową policyjną interwencją – można oglądać w galerii Laz Emporium przy Lexington Street do 24 grudnia. Jak dowiedział się Artnet News, oficjalnie nie jest do kupienia, ale... Steve Lazarides stwierdził, że jeśli galeria miałaby ją sprzedać, to za cenę 18 tys. funtów, czyli ok. 97 tys. zł.