„Niebezpiecznie”. Macron dzwoni do Putina, Scholz otwiera Niemcy na Rosję

Zachodni przywódcy przebierają już nogami, aby porozumieć się z Rosją i wrócić do interesów. Tygodnik „Focus” ocenia, że ostatnie uchylanie Rosji furtki przez kanclerza Niemiec to niebezpieczny sygnał dla Europy. Podobnie oceniane są zapowiedzi prezydenta Francji, który poinformował, że znów będzie dzwonił do Władimira Putina, aby wezwać go do zaprzestania bombardowań Ukrainy. Wielu ekspertów jest w szoku, że Francuz dalej wierzy z powodzenie rozmów z dyktatorem.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że zamierza zadzwonić do Władimira Putina, aby nalegać na sfinalizowanie porozumienia w sprawie bezpieczeństwa ukraińskich elektrowni atomowych.





– Najpilniejszym dzisiaj tematem jest dalsze wzywanie do rozejmu, zakończenia bombardowań i ataków dronów – powiedział Macron na konferencji prasowej po szczycie UE w Brukseli.





– Zamierzam wezwać prezydenta Putina w tej sprawie, ponieważ bardzo wyraźnie te ataki (...) w dużej części są zbrodniami wojennymi, są one (celowane) w infrastrukturę cywilną, w samych cywilów – powiedział francuski prezydent.









– To nie ma charakteru operacji specjalnej, to wojna, którą on rozpoczął i która jest podbojem terytorialnym – dodał.





Macron chce przekonać Chiny i Indie





Agencja AFP przypomina, że Macron wraz z premierem Kambodży Hun Senem, obecnym prezydentem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) wezwali we wtorek do „natychmiastowego zaprzestania nalotów i ataków dronów na ukraińską ludność cywilną i infrastrukturę”.

– Chciałbym, aby ten apel przekonał niektóre mocarstwa, Chiny, Indie i inne, aby przyłączyły się do nas i wywarły presję na Rosję – mówił w czwartek Macron.

Podkreślił, że jest mocno zaangażowany w negocjacje prowadzone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) w sprawie zabezpieczenia pięciu elektrowni jądrowych na Ukrainie, w tym okupowanej przez wojska rosyjskie elektrowni w Enerhodarze.





– Chcę, abyśmy byli w stanie całkowicie doprowadzić do wycofania stamtąd broni ciężkiej, lekkiej i sił zbrojnych. Jesteśmy bardzo blisko uzyskania tego – powiedział Macron, ale nie podał szczegółów tej kwestii.





Niebezpieczna gra Niemiec





Portal tygodnika „Focus” komentuje z kolei wtorkowe przemówienie kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który powiedział, że po zakończeniu wojny współpraca z Rosją będzie znowu możliwa. Polityk chce rozmawiać z rządem, który wysłał żołnierzy, aby gwałcili, mordowali cywilów, burzyli infrastrukturę i obalili demokratycznie wybrany rząd sąsiedniego państwa.









Przypomnijmy, że Scholz wygłosił przemówienie z okazji 70-lecia Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), która odegrała dużą rolę w tworzeniu „socjaldemokratycznej polityki rosyjskiej” z wiodącą doktryną „zmiany poprzez handel”.

Jak przypomina „Focus”, w 1970 r. w Essen podpisano umowę na dostawy gazu ziemnego, dzięki czemu rosyjski gaz popłynął do Niemiec. – Jeśli połączymy się gazociągiem, to krajobraz polityczny w Związku Radzieckim zmieni się na lepsze – przekonywał Otto Wolff von Amerongen, ówczesny przewodniczący Komitetu Wschodniego.





„Focus” podkreśla, że „zmiana poprzez handel nigdy nie zadziałała. To była iluzja. I stanowiła raczej legitymację dla przemysłu do robienia potężnych interesów z sowiecką dyktaturą, nienękanych przez politykę, a później nawet przez nią wspieranych, w szczególności przez socjaldemokrację”.

Jak zauważył portal, w mijającym tygodniu „socjaldemokratyczny kanclerz w swoim przemówieniu wysłał biznesowi sygnał: po zakończeniu wojny Rosja nadal będzie największym mocarstwem na świecie”. Fakt, że kanclerz trzyma się swojej polityki zbrojeniowej, także „wpisuje się w politykę uchylonych drzwi Scholza wobec Rosji”. „Działa przeciwlotnicze i Gepardy – tak, ale Leopardy i Mardery – już nie” – zauważa „Focus”.





Niemcy mówią „nie” wysyłaniu Ukraińcom kluczowej broni





„Panie Scholz, na co pan czeka” – tymi słowami ponaglał Scholza były szef NATO Anders Fogh-Rasmussen. Ignorowanie podobnych głosów, dobiegających z grona własnej koalicji, może być jednak dla kanclerza coraz trudniejsze – o dostarczenie czołgów i uzbrojenia Ukrainie od miesięcy systematycznie apeluje m.in. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) czy Toni Hofreiter (Zieloni).









„Komitet Europy Wschodniej, od dawna stanowiący par excellence rosyjskie lobby, zmienił tymczasem kurs. Zajmuje się teraz odbudową Ukrainy i pozyskiwaniem nowych partnerów handlowych z krajów byłego imperium sowieckiego, w tym Tadżykistanu. Scholz ogłosił już plan Marshalla dla odbudowy Ukrainy, który będzie wchodzić w grę pod warunkiem, że Ukraina będzie nadal istnieć” – dodaje „Focus”, zauważając, że przede wszystkim „chodzi o twarde interesy gospodarcze i polityczne”.





„Focus” podkreśla, że prezydent Francji Emmanuel Macron zainicjował konferencję darczyńców, zapraszając do udziału m.in. „śmietankę francuskiego przemysłu”. Z planu Marshalla Scholza dla Ukrainy Macron chciałby uszczknąć jak najwięcej, „co jest asymetrycznym kontrastem w stosunku do dotychczasowej pomocy Francji dla Ukrainy”, która jest „skromna” – ocenia portal.





Z tego powodu „inicjatywa Macrona może być rozumiana jako podwójnie egoistyczna: koszty rosyjskiego bombardowania mają być uspołecznione przez międzynarodową konferencję darczyńców, natomiast zyski z późniejszej odbudowy zostaną sprywatyzowane, a dokładniej: znacjonalizowane” – zauważa „Focus”.





„Dlatego każdy, kto uważa, że chodzi tu głównie o prawa człowieka, jest naiwny. Chodzi o twarde interesy ekonomiczno-polityczne. Joe Biden przyznał nawet publicznie, że Amerykanie chcieliby utrzymać w ryzach osłabioną w widoczny sposób Rosję. Francuzi z Macronem na czele chcą na Ukrainie zarobić. A Niemcy? Na razie jeszcze tego nie wiedzą” – podsumowuje „Focus”.