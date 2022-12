Zniszczyli fragment ogrodzenia na granicy z Białorusią. Aktywiści staną przed sądem

Łomżyńska prokuratura okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia wobec trzynastu osób w związku ze zniszczeniem fragmentu ogrodzenia – zasieków z drutu ostrzowego – zbudowanego na granicy z Białorusią. Oskarżeni nie przyznają się, w śledztwie nie chcieli składać wyjaśnień.

Do incydentu przy granicy z Białorusią koło wsi Szymaki (Podlaskie) doszło pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Jak widać było na nagraniach umieszczonych wówczas w mediach społecznościowych, grupa osób weszła na pas drogi granicznej, użyła nożyc do metalu, zaczepiła liny i próbowała rozerwać zasieki z drutu ostrzowego (tzw. concertina) ułożone na granicy Polski z Białorusią.





Takie zasieki, zbudowane wówczas, by utrudnić nielegalne przekraczanie granicy z Białorusi do Polski w związku z rosnącą falą migracji, zastępuje obecnie stalowe ogrodzenie o wysokości ponad pięciu metrów wzdłuż polsko-białoruskiej granicy. Trwa tam jeszcze instalowanie tzw. bariery elektronicznej, systemu kamer i czujników.





Według oświadczeń osób uczestniczących w akcji z sierpnia 2021 roku, zamieszczonych wówczas w mediach społecznościowych, był to „akt obywatelskiego nieposłuszeństwa” w celu wyrażenia sprzeciwu „wobec okrutnej polityki rządu” i „zamykania granicy przed osobami, które uciekają ze swoich krajów w obawie przed torturami lub ewentualną śmiercią”.





– Chcemy pokazać solidarność z nimi, jesteśmy gotowi ponieść za to konsekwencje – mówiły wtedy uczestniczki tej akcji.

Śledztwo





Śledztwo w sprawie incydentu wszczęła Prokuratura Rejonowa w Sokółce, która trzynastu osobom postawiła zarzuty zniszczenia – wspólnie i w porozumieniu – mienia, czyli fragmentu zasieków zbudowanych na granicy, przy kwalifikacji, iż był to występek o charakterze chuligańskim. Wnioskowała o trzymiesięczne areszty dla całej grupy, argumentując to przede wszystkim obawą matactwa, ale sokólski sąd rejonowy, a później Sąd Okręgowy w Białymstoku tych wniosków nie uwzględnił.





W lutym tego roku – decyzją Prokuratury Regionalnej w Białymstoku – śledztwo z sokólskiej prokuratury przekazane zostało do dalszego prowadzenia Prokuraturze Okręgowej w Łomży. Ta ostatecznie nieco zmodyfikowała zarzuty, ale aktem oskarżenia objęła tę samą 13-osobową grupę aktywistów.





Rzeczniczka łomżyńskiej prokuratury Anna Zejer poinformowała w czwartek, że sześć osób zostało oskarżonych o zniszczenie mienia (czyli fragmentu ogrodzenia z drutu ostrzowego), przy czym śledczy uznali, że osoby te działały z błahego powodu, „okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego”.





Siedem kolejnych osób ma odpowiedzieć przed sądem za czynny udział w zbiegowisku, „wiedząc, że jego uczestnicy dopuszczają się gwałtownego zamachu na mienie”.





– Wszyscy oskarżeni nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień – dodała prok. Zejer.





Akt oskarżenia trafił – według właściwości miejscowej – do Sądu Rejonowego w Sokółce. Jak wynika z informacji uzyskanych tam w czwartek przez PAP, sąd ten zwrócił się jednak do białostockiego sądu okręgowego, by ten – kierując się zasadą ekonomiki procesowej – przekazał tę sprawę innemu sądowi równorzędnemu – Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia.