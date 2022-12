Prof. Szwagrzyk: Powązki Wojskowe to nie tylko Łączka

W 2023 roku wracamy na Powązki, gdzie na odnalezienie czeka jeszcze kilkaset osób – ofiar komunizmu, które zmarły w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej w latach 40. i 50. XX wieku – mówi portalowi tvp.info prof. Krzysztof Szwagrzyk, szef Biura Identyfikacji i Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej.

Jak Pan ocenia ten rok działalności Pana biura, co było największym sukcesem?





Podobnie jak poprzednie, był to ciężki rok. Działania były realizowane w trudnych warunkach i przeszkód, które nam utrudniały wykonywanie obowiązków, było naprawdę dużo. Cieszę się, że ambitny plan, który mieliśmy na początku roku, w zasadzie mogliśmy zrealizować. Byliśmy w 48 miejscach w Polsce, a także poza granicami.





Efektem naszych działań było odnalezienie kilkudziesięciu szczątków na terenie Gruzji, ale także 111 w Polsce i na Litwie. To bardzo duża liczba odnalezionych osób, biorąc pod uwagę te wszystkie trudności, które mieliśmy. Fakt, że pracowaliśmy w tak dużej liczbie miejsc, dobrze świadczy o pracy zespołu, zaangażowaniu pracowników, którzy te wszystkie zadania zrealizowali.





Wśród nich były też miejsca będące kontynuacją działań, by przypomnieć tylko prace w Warszawie; przy ulicy Skierdowskiej czy na terenie dawnego więzienia przy ulicy Namysłowskiej. Ale także prace na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie, gdzie pracujemy już kolejny rok, i w Białymstoku na terenie cmentarza świętego Rocha. Kontynuowaliśmy badania w Krakowie na cmentarzu przy ulicy Rakowickiej i cmentarzu komunalnym przy ulicy Panewnickiej. Byliśmy też w Łodzi, gdzie badaliśmy były poligon wojskowy na Brusie. Prowadzimy tam badania zmierzające do odnalezienia szczątków Stanisława Sojczyńskiego, słynnego „Warszyca”.





Z nowych działań warto wymienić te, o których jesienią było dość głośno. To prace na terenie dawnego obozu NKWD w Rembertowie i odnalezienie tam szczątków ludzkich. W tym miejscu działania z pewnością będą kontynuowane w roku 2023. Z tych nowych miejsc to również Wrocław, badania na cmentarzu Osobowickim, gdzie po kilku latach powróciliśmy, aby kontynuować działania dotyczące straconych z 1946 roku.





„Być może powrócimy do Kazachstanu”





Możemy także wymienić Tadżykistan i Kazachstan, gdzie byliśmy w miejscach związanych z martyrologią naszych obywateli. Szukaliśmy w ramach wykonanego rekonesansu tych miejsc, gdzie są szczątki zmarłych tam Polaków. Liczymy na to, że będziemy mogli w przyszłym roku wykonać już konkretne działania ziemne.





Trzeba tu też przytoczyć konkretne działania na terenie Litwy, gdzie pracowaliśmy w trzech miejscach; Cypliszkach, Zawiasach i Zwierzyńcu, gdzie zostały odnalezione szczątki 16 osób. Chciałbym też wspomnieć o miejscowości Muczne. To teren zbrodni UPA i to również będzie obszar przez nas badany w roku następnym.

Czy prace poszukiwawcze w dawnym więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie oraz na Łączce zostały już zakończone?





Prace na Łączce zostały zakończone, wszystkie obszary na samej Łączce i wokół niej zostały przebadane. Natomiast nie zakończyły się prace na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. W tym roku wykonaliśmy tam działania na kwaterze F2; to jedna z kwater więziennych. Trzeba przypomnieć, że poza Łączką, gdzie zostało pogrzebanych ponad 300 ludzi straconych na Rakowieckiej w latach 40. i 50. XX wieku, mamy kilka pół na drodze prowadzącej do Łączki i obok tej drogi. Tam pogrzebano, co już wiemy, co najmniej 205 osób.

To byli więźniowie; najczęściej zmarli w więzieniach, aresztach i obozach na terenie Warszawy, ale są tam osoby, które zostały zamordowane przez Urząd Bezpieczeństwa i Informację Wojskową. Przypomnę tylko, że jedna z takich osób, której nazwisko ujawniliśmy podczas ostatniej konferencji identyfikacyjnej 22 lipca br. w Belwederze, to porucznik Stanisław Kopik ps. Zemsta ze zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych kapitana Henryka Flame ps. Bartek. Został on przez nas odnaleziony w kwaterze C.





Te działania będą kontynuowane w poszukiwaniu kilku więźniów, którzy zmarli w więzieniach i obozach na terenie Warszawy, a ich miejsca pochówku były nieznane rodzinom.





Z kolei ulica Rakowiecka ma jeszcze maleńki fragment, który powinniśmy przebadać. Nie udało się tego zrobić w bieżącym roku, być może w przyszłym roku uda nam się go zmieścić w naszych działaniach.

Kiedy możemy spodziewać się identyfikacji szczątków odnalezionych w Rembertowie?





Robimy wszystko, aby doprowadzić do potwierdzenia naszych typowań, jeżeli chodzi o to, do kogo mogą należeć szczątki. Na tą chwilę trudno jest mi określić czas, kiedy będę mógł powiedzieć: wiemy już, kto został odnaleziony. Zapewniam, że będzie to jedno z głównych naszych działań; określenie tożsamości tych osób.





Jakie było Pana największe zaskoczenie badawcze w tym roku?

Muszę odpowiedzieć tajemniczo. Jest takie miejsce, tylko nie bardzo mogę o tym miejscu mówić. Musimy mieć potwierdzenie, że to, co się wydarzyło dotyczy osoby, która została odnaleziona. Proszę wybaczyć taki enigmatyczny sposób odpowiedzi. Mam nadzieję, że pełną odpowiedź poznają Państwo niebawem.