Bitwa na kije. Chińscy i hinduscy żołnierze pobili się na granicy [WIDEO]

Na granicy indyjsko-chińskiej w miniony piątek doszło do potyczki. Są ranni z obu stron. Dotarliśmy do filmu pokazującego to starcie. Widać na nim, jak żołnierze hinduscy i chińscy... okładają się kijami.

Hinduskie oddziały zapobiegły przekroczeniu granicy przez chińskich żołnierzy w położonym na północy kraju, w Himalajach, w stanie Arunachal Pradesh, do którego pretensje mają też Chiny.





Była to pierwsza potyczka między dwoma skonfliktowanymi stronami od czerwca 2020 r., kiedy to doszło do wymiany ognia między hinduskimi i chińskimi oddziałami w położonej w pobliżu okupowanego przez Chiny Tybetu części Indii. Wówczas zginęło 20 Hindusów i czterech Chińczyków.