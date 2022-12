Projekt reformy SN. Olga Semeniuk: Nie jesteśmy partią naiwną

Najnowszy projekt reformy Sądu Najwyższego powinien być dla Komisji Europejskiej dowodem, że robimy wszystko co w naszej mocy, aby te środki, które są na odbudowę gospodarki po pandemii z Krajowego Planu Odbudowy, trafiły do Polski – mówi w rozmowie z tvp.info wiceminister rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw Olga Semeniuk-Patkowska.

Jak wyglądają w tej chwili nasze szanse na otrzymanie środków z KPO?





Jesteśmy na kamieniu milowym o nazwie „upolitycznienie” po stronie Unii Europejskiej, a konkretnie po stronie niemieckiej. Niewątpliwie Zjednoczona Prawica robi wszystko, aby doprowadzić do porozumienia między stroną polską a Komisją Europejską. Mamy nadzieję, że do porozumienia dojdzie. Położyliśmy na stole projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest to z naszej strony wykonany krok do przodu po to, aby zapewnić wszystkich obywateli w Polsce, że robimy wszystko, co w naszej mocy i mamy dobrą wolę do tego, aby te środki, które są na odbudowę gospodarki po pandemii z Krajowego Planu Odbudowy, trafiły do Polski.





„Suwerenność jest nienaruszalna”





To są środki, do których Unia Europejska zobowiązała się względem krajów członkowskich, więc gdybym miała ocenić szczerze, na którym etapie kamieni milowych jesteśmy, to myślę, że zidentyfikowaliśmy wielokrotnie upolitycznienie sądów i dzisiaj staramy się je wyeliminować stawiając konkretny projekt ustawy do realizacji przed parlamentem polskim. Jest on po wstępnej akceptacji przez Komisję Europejską.





Nie jesteśmy partią naiwną i zdajemy sobie sprawę, że nie musi być to moment przełomowy, w którym Unia Europejska zdecyduje się nam te środki przekazać, ale póki będziemy negocjować i pokazywać drogę elastyczności, cały czas jesteśmy w grze i mamy szanse te środki uzyskać. Ale zarówno ja, jak i moje koleżanki i koledzy ze Zjednoczonej Prawicy wiemy, że suwerenność jest nienaruszalna, nie chcemy w nią ingerować i nie chcemy w nią ingerencji innych krajów. Jednak mamy również zobowiązania wobec Polaków i one dotyczą również płynności gospodarczej jak i zapewnienia bezpieczeństwa. A to wiąże się bezpośrednio z relacją z UE, relacjami międzynarodowymi.





Dzisiaj skupiamy się na tym, co najważniejsze. A dzisiaj najważniejsze jest po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie gospodarka i jej płynność i po trzecie energetyka. To są te elementy, które przez najbliższe lata będą oddziaływały na gospodarstwa domowe i firmy. Jesteśmy od tego, aby zabezpieczyć codzienność życia Polaków. Mam nadzieję, że eliminując element upolitycznienia po stronie Brukseli uda nam się dojść do porozumienia, również w parlamencie polskim.

Był już jeden projekt, prezydencki, reformy SN. Został wprowadzony i ponoć uzgodniony z Komisją Europejską. Nie przybliżył nas do pozyskania środków z KPO. Jaka jest szansa, że teraz opozycja zagłosuje za nowym projektem, a UE zareaguje pozytywnie?





Nie wyobrażam sobie, aby opozycja głosowała przeciwko. Jestem również radną miasta stołecznego Warszawy, dzisiaj odbywa się sesja budżetowa w mieście stołecznym. Prezydent Rafał Trzaskowski atakuje rząd, mówiąc, że subwencje są coraz niższe dla Warszawy, a z drugiej strony mówi o Krajowym Planie Odbudowy i że czeka na te środki. Mam nadzieję, że jego koleżanki i koledzy w parlamencie polskim będą oczywiście głosowali „za”. To prawda, że poprzedni projekt reformy SN został przyjęty. Znowu weszliśmy na drogę „upolitycznienia”, czyli ten „kamień milowy” nazywa się „polityka w Brukseli” z jednej strony, ale z drugiej strony pokazujemy również elastyczność i to, że potrafimy wejść do gry raz jeszcze i potrafimy nie obrażać się, tylko patrzeć na polską gospodarkę i polskie społeczeństwo w długoterminowej perspektywie.





„Rozmawiamy o reformie UE”





Premier Mateusz Morawiecki reprezentuje nas dzisiaj na Radzie Europejskiej, prowadzi trudne rozmowy i doskonale zdaje sobie sprawę, że polityka nie lubi indywidualizmu, tylko grę zespołową. Stąd jego różne spotkania z innymi partiami prawicowymi w Unii Europejskiej po to, aby niebawem rozpocząć trudną debatę na temat, jak Unia powinna dzisiaj wyglądać. Ale patrząc na te dysproporcje, które zauważamy i widzimy, nie ma mowy o żadnej federalizacji unijnej. Może być mowa jedynie o wzmacnianiu potencjału suwerennych krajów UE i tworzenia tych zacieśnionych relacji międzynarodowych. Do tego są potrzebne Polsce środki z KPO i zdecydowana większość posłów Zjednoczonej Prawicy jest za tym, aby do tego kompromisu doprowadzić.





To, co jest pewne, to fakt, że w Prawie i Sprawiedliwości nie ma osób, które chciałyby polexitu i to też powinniśmy mówić, ponieważ opozycja często przedstawia nas jako tych, którzy chcieliby nas do tego doprowadzić. Jednak z drugiej strony musimy pamiętać o suwerenności, o tym, na co nie chcemy wobec Komisji Europejskiej się zgodzić i gdzie jest granica naszego kompromisu, a z drugiej strony o przedstawianiu merytorycznych ustaw w UE, które mam nadzieje będą tam akceptowane.

Czy to ostatni projekt reformy Sądu Najwyższego, jaki będzie procedowany w polskim parlamencie?





Ciężko mi uprawiać taką futurologię. Wszystko zależy od głosowań w Sejmie, Senacie, a potem od podpisu pana prezydenta. Ciężko mi przewidzieć, jaki będzie przebieg tego procesu, ale tak jak powiedziałam, prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki robią wszystko, aby doprowadzić do akceptowalnego przez obie strony kompromisu.





„Na sercu leży nam interes Polski”





Wczoraj przedstawiciel pana prezydenta powiedział, że Andrzej Duda nie uczestniczył w procesie przygotowywania tego projektu. Czy nie obawiacie się Państwo jakichś perturbacji?





Perturbacje? Nie. Nigdy takich nie było. Oczywiście dochodziło do sytuacji, gdy pan prezydent podejmował inne decyzje, jak chociażby dzisiejsze weto wobec reformy edukacji. Niemniej jednak nie mogę się wypowiadać za Pałac Prezydencki. Natomiast jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość to nie ma osoby, której na sercu nie leży interes Polski, a tym interesem Polski w perspektywie długoterminowej jest na pewno zacieśnienie relacji i zbudowanie innego modelu funkcjonowania Unii Europejskiej.