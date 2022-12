Nieoficjalnie: szef policji w szpitalu, pirotechnicy w siedzibie KGP

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk jest cały i zdrowy. Czuje się dobrze. Został przewieziony do szpitala celem przeprowadzenia rutynowych badań – wynika z nieoficjalnych informacji. W siedzibie KGP w Warszawie doszło do eksplozji. Rzecznik policji mówi o „uszkodzeniach stropu” w jednym z pomieszczeń.

W czwartek Radio ZET podało, że w budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie doszło do eksplozji. Według stacji obrażenia odniosła jedna osoba, a na miejscu pracowali pirotechnicy.

Stan Komendanta Głównego Policji

W wyniku zdarzenia do szpitala trafił Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że szef polskiej policji czuje się dobrze i nic mu się nie stało. Został przewieziony do szpitala by poddać się rutynowym badaniom. Również nikomu innemu w wyniku zdarzenia nie stało się nic poważnego.

Niezwłocznie o zdarzeniu został poinformowany prokurator, który od samego początku wykonywał na miejscu czynności.

Wcześniej rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka przekazał, że do uszkodzenia stropu doszło w „pomieszczeniu służby ochronnej”.





– Jest to pomieszczenie niejawne, w którym znajdują się urządzenia związane z zapewnieniem ochrony obiektów KGP, dlatego nie możemy udzielać żadnych informacji – poinformował Ciarka.

