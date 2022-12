Reaguje na dotyk i gesty. Powstał dla dzieci z niepełnosprawnościami [WIDEO]

Bułgarscy muzycy wprowadzają na rynek nowatorskie urządzenie, mające umożliwić głuchoniemym i niewidomym dzieciom wspólne tworzenie muzyki. Mogą z niego korzystać również osoby ze spektrum autyzmu. Jest to świecący, pionowy, pozbawiony klawiszy instrument muzyczny i zestaw perkusyjny, który reaguje na dotyk i gesty.

Bułgarska artystka sztuk wizualnych Polina Gerasimova wraz z zespołem inżynierów i muzyków stworzyła tzw. musico, instrument z czujnikami na podczerwień do wykrywania ruchu i wydawania dźwięków małej orkiestry.





– Jest to instrument muzyczny opracowany z myślą o wszystkich dzieciach, głównie z różnymi rodzajami niepełnosprawności – powiedziała Polina Gerasimova w rozmowie z amerykańską organizacją Radio Free Europe/Radio Liberty.

Wyjaśniła, że urządzenie ma pozwolić dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami współtworzyć muzykę. – Chodzi o to, aby dziecko z jednym rodzajem niepełnosprawności, na przykład niewidome, i drugie, które nie słyszy – mogły usiąść naprzeciw siebie i wspólnie używać razem swoich dostępnych zmysłów – tłumaczyła bułgarska artystka.

Czujniki podczerwieni wykrywają ruchy rąk, aby dzieci mogły generować dźwięki. – Do tej pory robiliśmy testy z dziećmi niewidomymi i szło im świetnie, reagowały bardzo intuicyjnie – opowiadała.

Jak przekazała Gerasimova, po testach okazało się, że „dzieci głuchonieme bardzo szybko uczą się grać rytm”, a mogą go wyczuwać „po prostu za pomocą światła i różnych kolorów”.

Bułgarka poinformowała, że wydawane przez musico dźwięki „to pianino, sekcja perkusji i kombinacja odgłosów zwierząt, które są dość zabawne”. – Sekcja rytmiczna znajduje się w rzeczywistości w 12 czujnikach, które znajdują się na szczycie pałeczek świetlnych. Mają 12 różnych rytmów, a pomysł polega na tym, że jeśli potrafisz je mieszać, nauczysz się tworzyć własny rytm – wyjaśniała.

Instrument był też testowany z udziałem dziecka ze spektrum autyzmu. – Świetnie sobie poradziło z rytmem, ponieważ było bardzo dobre z matematyki. Dzieci z łagodną postacią porażenia mózgowego również mogą korzystać z instrumentu, ponieważ do zabawy nie jest potrzebny dotyk i mogą wykonywać te same ruchy, co wszystkie inne dzieci – zaznaczyła Gerasimova.

Musico ma trafić do szkół specjalnych dla dzieci niewidomych i głuchoniemych w Sofii.





