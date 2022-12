Henry Cavill jednak nie będzie Supermanem? James Gunn podjął decyzję

Choć James Gunn zapewniał niedawno, że nie żywi niechęci do Henry'ego Cavilla, to jednak nie widzi go w roli Supermana w nowym filmie o tym słynnym bohaterze. A jego wizja jest w tej kwestii decydująca. To bowiem właśnie James Gunn napisze scenariusz tej produkcji DC Studios.

Nadzieje na oczekiwany przez fanów powrót Henry'ego Cavilla do roli Supermana odżyły po scenie po napisach końcowych z filmu „Black Adam”. Można w niej było zobaczyć na chwilę tego brytyjskiego aktora w roli, do której – zdaniem wielu – został stworzony.





W efekcie ruszyły spekulacje o filmie, w którym grany przez Dwayne'a Johnsona Black Adam zmierzy się z Supermanem. Przeciętny wynik kasowy filmu z popularnym The Rockiem znacząco jednak zmniejszył szanse na taką produkcję. Jednocześnie doszło do znaczących zmian na szczytach władzy w studiu Warner Bros. Discovery.

Nowymi szefami DC Studios zostali James Gunn i Peter Safran, którzy odpowiadają za stworzenie długofalowej strategii dotyczącej całego uniwersum.

Kluczowa w tej strategii wydaje się być postać Supermana, o czym przekonywał sam James Gunn. Twórca stwierdził, że nie zamykał drzwi przed Cavillem i jego powrotem do roli Supermana, a na sugestie, że nie lubi tego aktora, zareagował zaprzeczeniem. Dziś już wiadomo, że Cavill do roli Supemana nie powróci. Poinformował o tym na Twitterze sam Gunn.

„Peter i ja przygotowaliśmy listę czekających na realizację produkcji DC, z której jesteśmy przeszczęśliwi. Na początku przyszłego roku będziemy mogli podać pierwsze informacje na temat naszych pierwszych projektów. Wśród nich jest Superman. Aktualnie nasza historia skupiać się będzie na młodych latach Supermana, więc postać ta nie będzie grana przez Henry'ego Cavilla. Spotkaliśmy się z nim i było to świetne spotkanie z aktorem, którego dużymi fanami jesteśmy. Rozmawialiśmy o kilku ekscytujących możliwościach wspólnej współpracy w przyszłości” – ogłosił Gunn.





Informacje podawane przez Gunna potwierdził w specjalnym oświadczeniu na Instagramie Henry Cavill.

Źródła, na jakie powołuje się portal „Variety”, twierdzą, że Gunn pracuje nad pomysłem filmu o Supermanie od dłuższego czasu. Scenariusz ma skupić się na początkach dziennikarskiej pracy Clarka Kenta aka Supermana w fikcyjnym mieście Metropolis. Widzowie po raz kolejny będą mogli zobaczyć jego pierwsze spotkania z kluczowymi postaciami takimi jak Lois Lane.

Film Jamesa Gunna o Supermanie nie jest jedynym projektem filmu o tym superbohaterze. Wciąż rozwijany jest projekt produkcji, której scenarzystą jest Ta–Nehisi Coates, a producentem J.J. Abrams.