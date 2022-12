„Nie pozwolę na to”. Prezydent dementuje plotki nt. kamieni milowych i rozmów z KE [WIDEO]

Nie pozwolę na to, by do polskiego systemu prawnego został wprowadzony akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie – oświadczył prezydent Andrzej Duda. W wystąpieniu zdementował pogłoski, że wprowadzony do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym był konsultowany z Kancelarią Prezydenta. Nowe przepisy mają wypełnić warunki porozumienia z Komisją Europejską i odblokować wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy.

W czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o SN, który wpłynął do Sejmu w nocy z wtorku na środę. Przedstawiciele rządu wskazują, że jest on efektem negocjacji z Komisją Europejską.





Projekt ten ma spełnić kluczowy tzw. kamień milowy dotyczący sądownictwa. Przyjęcie go ma pozwolić na wypłatę Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Andrzej Duda: Po lutym nie negocjowałem z KE





Choć proces legislacyjny dopiero rusza, głos zdecydował się zabrać prezydent. Przypomniał złożony przez niego w lutym tego roku projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, który już wówczas miał zakończyć spór z Brukselą i doprowadzić do wypłaty unijnych funduszy z KPO. Kompromisowe rozwiązanie – wbrew ustaleniom – nie zostało jednak zaakceptowane przez Komisję Europejską i do wypłaty środków ostatecznie nie doszło.





– Rząd musiał dalej negocjować z UE. Nie uczestniczyłem po lutym 2022 w żadnych negocjacjach z przedstawicielami UE na ten temat. Uważałem, że sprawy istotne zostały załatwione poprzez przygotowaną przeze mnie nowelizację – podkreślił w czwartek prezydent.

Andrzej Duda oświadczył, że wbrew insynuacjom i plotkom także najnowszy projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie był z nim konsultowany ani on sam nie uczestniczył on w pracach nad nim. Zaapelował jednak do parlamentarzystów, by „spokojnie i konstrukcyjnie” pracowali nad przyjęciem nowych przepisów.

Przedstawiciele głowy państwa będą czuwać nad nowelizacją





– Wszystkim zależy nad tym, aby środki z KPO trafiły do Polski, ale pamiętajmy, że fundamentalne jest zapewnienie praworządności. W pracach w Sejmie i Senacie będą brali udział moi przedstawiciele. Będę oceniał zgodność tego projektu z konstytucją, ale z uwzględnieniem suwerenności Polski do kształtowania suwerenności w sposób, w jaki my – demokratycznie wybrane władze – chcemy to zrobić, a także z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli – podkreślił

Jednocześnie zaznaczył, że nie pozwoli, by do polskiego systemu prawnego został wprowadzony akt prawny podważający nominacje sędziowskie.

