Prognoza długoterminowa: styczeń – kwiecień 2023. Szczególnie ciekawe dwa miesiące

Nad Polską utrzymuje się niż Brygida, który przyniósł z południa intensywne śnieżyce, porywisty wiatr i mroźne powietrze. Jak będą wyglądały najbliższe miesiące? Synoptycy IMGW przygotowali prognozę obejmującą pierwsze cztery miesiące 2023 r. Z ich eksperymentalnych modeli wynika, że marzec i kwiecień będą zdecydowanie cieplejsze niż średnia z poprzednich latach.

W ostatnich dniach wielokrotnie mieliśmy do czynienia z alertami meteorologów przed intensywnymi opadami śniegu – głównie dla Polski wschodniej, ale także w południowych terenach województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Nocami temperatura spadała nawet do -21 st. Wiele wskazuje jednak na to, że ten stan nie potrwa długo.

Pogoda na Boże Narodzenie





Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski mówił na antenie TVP Info, że chłód, który jest odczuwalny w Polsce za sprawą niżu Brygida, utrzyma się przed świętami. Jednak na Boże Narodzenie przyjdzie odwilż i ma zrobić się cieplej.

Co dalej i jakie zmiany w pogodzie przyniesie nowy rok? Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali eksperymentalne prognozy pogody, obejmujące okres od stycznia do kwietnia 2023 r.





Styczeń 2023

Średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna mieścić w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.









Synoptycy wskazują jednak, że w północnej części Polski może być więcej opadów niż zwykle, za to w południowej ich suma będzie poniżej normy.





Luty 2023

W kolejnym miesiącu nie powinno być niespodzianek: średnia temperatura i miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinny się mieścić w zakresie normy z ostatnich 30 lat.









Marzec 2023

W marcu w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej – tak wynika z dostępnych obecnie modeli – będzie kształtować się powyżej normy określonej na podstawie wieloletnich pomiarów.





Z kolei miesięczna suma opadów na terenie całego kraju nie powinna się niczym wyróżniać.









Kwiecień 2023

Podobnie w kwietniu – a więc ostatnim miesiącu objętym prognozą IMGW – w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy z lat 1991-2020.





Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej.









