„Alarm!”. Ukraińskie gwiazdy służą na froncie [WIDEO]

Mogli dostatnio i spokojnie żyć. Mogli udawać, że są inni do pracy na froncie. Muzycy ukraińskiego zespołu Antytila, którzy zapełniali stadiony, stali się znani za granicą – porzucili cieplarniane warunki i ruszyli na wschód kraju, by pomagać, jak mogą w odparciu najazdu rosyjskich morderców. – Zupełnie inaczej wyglądało nasze życie do 24 lutego i po nim. Zapomnieliśmy, kim byliśmy przed wojną – opowiada reporterom programu „Alarm!” wokalista Taras Topolia. – Najgorsza, najbardziej nieprzyjemna i obrzydliwa rzecz to zapach krwi i zapach krwi zmieszanej z prochem, trotylem; a tego było wszędzie pełno – wspomina służbę na froncie.