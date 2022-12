Tak kradną Gruzini w Warszawie. Policja ujawnia film [WIDEO]

Stołeczni policjanci pokazali wideo z kradzieży kieszonkowej. Jak zaznaczyli, w związku ze sprawą zatrzymano już czterech obywateli Gruzji.

Trzech mężczyzn i jedną kobietę narodowości gruzińskiej zatrzymali policjanci ze śródmiejskiego wydziału operacyjno-rozpoznawczego. To efekt działań przeprowadzonych w rejonie pubów i dyskotek, a wymierzonych w osoby dokonujące kradzieży kieszonkowych.





Moment przestępstwa zarejestrowały bardzo dokładnie kamery monitoringu. Na nagraniu widać, jak sprawca podchodzi do dwóch pijanych mężczyzn, spoufala się z nimi. obejmując, ściskając i podnosząc jednego z nich. Robi to po to, aby odwrócić ich uwagę i wyjąć niepostrzeżenie pokrzywdzonemu portfel z kieszeni spodni.









Po dokonanej kradzieży 31-latek odchodzi szybkim krokiem i wsiada do toyoty, w której czeka już na niego trzech kompanów. Role w grupie były ściśle podzielone. Mieli oni za zadanie kierowanie samochodem, obserwowanie otoczenia, a w razie wpadki pójście z „odsieczą” swojemu koledze. Gruzinka działała prawdopodobnie w ten sam sposób jak 31-latek, ale wobec kobiet.





Grupa zdążyła przejechać zaledwie kilkadziesiąt metrów. Cała czwórka została zatrzymana. Policjanci znaleźli w samochodzie skradziony chwilę wcześniej portfel. Zatrzymani usłyszeli już zarzut kradzieży działając wspólnie i w porozumieniu, a jeden mężczyzna, który ukradł portfel dodatkowo zarzut rozboju, którego dopuścił się w listopadzie tego roku.





Policjanci będą jeszcze sprawdzać czy zatrzymane osoby nie mają na swoim koncie innych, podobnych przestępstw. Za kradzież grozi im teraz do pięciu lat pozbawienia wolności, za rozbój natomiast do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście podjął już decyzję o tymczasowym aresztowaniu 31-latka na trzy miesiące.