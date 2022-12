Błaszczak: Wzmacniamy jednostki wojskowe na wschód od Wisły

Skoncentrowani jesteśmy na wzmacnianiu jednostek wojskowych, które położone są na wschód od Wisły, a więc przede wszystkim 16 Dywizji Zmechanizowanej i 18 Dywizji Zmechanizowanej, którą budujemy – powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

W wywiadzie dla „Gazety Olsztyńskiej” Błaszczak przyznał, że skoncentrowano się na „wzmacnianiu tych jednostek wojskowych, które położone są na wschód od Wisły”.





„A więc przede wszystkim 16 Dywizji Zmechanizowanej i 18 Dywizji Zmechanizowanej, którą budujemy. A ze względu na krajobraz, geografię, budowę geologiczną, to województwo warmińsko-mazurskie jest idealne, żeby było bronione przez czołgi K2” – powiedział wicepremier Błaszczak.





Wskazał, że czołgi Abrams są dużo cięższe, a więc one trafią do 18 Dywizji Zmechanizowanej.





„Żeby broniły tę równinę, która ciągnie się na wysokości Brześcia i dalej na wschód i zachód aż do Warszawy. Żeby broniły właśnie tę część naszego kraju, która mogłaby być narażona na taki atak. W 1920 r. to przecież atak tym właśnie szlakiem postępował” – wyjaśnił szef resortu obrony.

Najnowocześniejsze czołgi na świecie





Podkreślił, że czołgi K2 są idealne ze względu na warunki geograficzne dla województwa warmińsko-mazurskiego.





„Czołgi K2 zaprojektowano do obrony terytorium o podobnej strukturze, jak województwo warmińsko-mazurskie. Co warto zaznaczyć, czołgi K2 to są najnowocześniejsze czołgi na świecie. Zostały zaprojektowane, zbudowane już w XXI wieku, a zawieszenie hydyropneumatyczne powoduje znaczący wzrost możliwości obrony, wykorzystując te czołgi właśnie w takim terenie, z jakim mamy do czynienia w województwie warmińsko-mazurskim, a więc w terenie pagórkowatym, który jest poprzecinany jeziorami, rzekami” – wskazał wicepremier.





Dodał, że armatohaubice trafią do Węgorzewa, do 11 Pułku Artylerii. „Pułk będzie też się rozwijał, rozrastał. Wszystkie K9, które są już w Polsce (24 armatohaubice), będą na wyposażeniu pułku w Węgorzewie” – zaznaczył.





Minister obrony wskazał też, że amerykańskie HIMARS-y będą w 15 Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku a więc wchodzącej w skład 16 Dywizji Zmechanizowanej i operującej na północnym wschodzie kraju. Trafią tam już w przyszłym roku.