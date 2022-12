Szydło o skandalu w PE: Próba przypudrowania i zamiecenia pod dywan

W unijnych instytucjach z roku na rok pojawia się coraz więcej afer, ale wielu ekspertów ocenia, że nie były właściwie wyjaśnione. Eva Kaili, była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, to nie jedyna osoba, która miała być zamieszana w ostatni skandal korupcyjny. – Nie może być tak, że znów skończy się na debacie, oświadczeniach i deklaracjach – oceniła teraz europosłanka PiS i była premier RP Beata Szydło.

– To niebywały skandal. Wszyscy próbują zareagować, jest dymisja oskarżonej wiceprzewodniczącej, były debaty i rezolucje, ale ja znając już trochę te instytucje mam wrażenie, że jest to próba przypudrowania i zamiecenia pod dywan całej sprawy. Wczoraj występując w jednej z debat powiedziałam, że sprawa musi być wyjaśniona, bo jesteśmy to winni Europejczykom, którzy obdarzyli nas zaufaniem – oceniła w czwartek w rozmowie z Radiem ZET Beata Szydło.









– Nie może być tak, że skończy się na debacie, oświadczeniach i deklaracjach, że więcej to się nie powtórzy. Sprawa musi być wyjaśniona – dodała posłanka.





Szydło oceniła, że odwołanie Evy Kaili ze stanowiska wiceprzewodniczącej PE podczas sesji plenarnej w Strasburgu „nie kończy tej sprawy”.





Zaznaczyła, że „sprawa jest rozwojowa i być może dotyczy nie tylko Greczynki”, ale szerszej grupy polityków czy urzędników.





– Być może, nie jest to taki jedyny przypadek. Instytucje UE, a szczególnie PE, działają na specyficznych zasadach, gdzie jest wiele niedopowiedzeń i pojawiają się liczni lobbyści – przyznała.



Zapytana, czy do niej lobbyści nie dotarli zapewniła, że ona z takimi ludźmi się nie spotyka. – Z żadnego kraju. Taką mam zasadę – zapewniła.









Jak donoszą media, Greczynka Eva Kaili to nie jedyna ważna postać zamieszana w skandal korupcyjny. Zarzuty usłyszeli też europoseł Pier Antonio Panzeri wraz z żoną i córką.





Dom europosła Marka Tarabelli został przeszukany przez policją, a polityk zawiesił swoje członkostwo w grupie Socjalistów i Demokratów. W aferę zamieszany jest także Niccolo Figa-Talamanca, dyrektor generalny organizacji pozarządowej „Nie ma pokoju bez sprawiedliwości” postawiony w stan oskarżenia.





Komentatorzy przypominają, że w ostatnich latach na unijnych salonach mnoży się liczba afer. Wspominają choćby skandal ze szczepionkami, lobbing Ubera, handel wpływami w TSUE czy właśnie obecną sprawę korupcyjną.