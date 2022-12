„Szafy dokumentów” nt. negocjacji z Rosją. Moskwa: Jednego brakuje [WIDEO]

To nie są szuflady, to są całe szafy dokumentów. Ale nie ma jednej rzeczy: dobrej analizy, uzasadnienia. Jest tylko wymiana przyjaznej korespondencji – tak dokumenty dotyczące polsko-rosyjskiej współpracy energetycznej z okresu rządów PO-PSL podsumowuje minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w programie „#Jedziemy”. Zwraca uwagę, że najnowsze negocjacje z USA ws. elektrowni atomowej to ponad 3 tys. stron. – Decyzje, które podejmujemy, są zawsze poparte analizami – zaznacza.

Na antenie TVP Info przypomniano m.in. pismo wicepremiera Rosji Igora Sieczina do ówczesnego wicepremiera Waldemara Pawlaka z 10 kwietnia 2010 roku, w którym mowa jest o polsko-rosyjskiej współpracy w dziedzinie energetyki.

Już w drugim akapicie listu Sieczin pisze: „W tę trudną godzinę chciałbym podkreślić swą gotowość do dalszej aktywnej współpracy z panem celem rozwoju rosyjsko-polskiego współdziałania w dziedzinie energetycznej w zakresie realizacji zakrojonych na wielką skalę porozumień osiągniętych przez przewodniczącego rządu Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i przewodniczącego Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska”.

Gospodarz programu wspomniał także o nieznanym do niedawna liście Donalda Tuska do Władimira Putina z 2008 r.

„Róbmy biznes” po Smoleńsku





– To nie są jedyne dokumenty. To nie są szuflady, to są szafy, jest tego bardzo dużo. Ale nie ma jednej rzeczy, nad którą wszyscy się zastanawiamy: dobrej analizy, uzasadnienia – dlaczego na tyle lat, dlaczego takie wolumeny, jak przebiegały szczegółowo negocjacje, jakie propozycje były na stole? Tego nie ma. Jest tylko wymiana przyjaznej korespondencji, tak jak ten (list) 10 kwietnia: widzimy 5 linijek z wyrazami współczucia, oczywiście pozorowanego, a zaraz: róbmy biznes, gdyby się okazało, że jednak są jakieś podejrzenia i ten Smoleńsk może nam wszystko „wywrócić” – uważa minister Anna Moskwa.

Jej zdaniem ujawnione dokumenty stawiają pod znakiem zapytania plany transformacji energetycznej, którymi do dziś chwalą się politycy, którzy do 2015 r. rządzili Polską.

– Dzisiaj PO i PSL mówią, że są liderami transformacji (energetycznej) – to po co tyle gazu? Gdzie są odnawialne źródła energii w tym wszystkim, gdzie jest wodór? – konstatuje szefowa resortu klimatu i środowiska. Wskazuje również, że jeżeli Polska nie budowała wówczas odpowiedniej infrastruktury gazowej, to nie potrzebne były jej tak duże wolumeny gazu z Rosji.

