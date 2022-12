Patryk Jaki: Zajęci praworządnością w Polsce nie zauważyliście siatek z Kataru w PE

–Tak bardzo byliście zajęci szukaniem łamania praworządności w Polsce, że nie zauważyliście siatek z Kataru we własnych szeregach! – powiedział podczas wystąoienia w PE europoseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski.

– Chcecie walczyć z przyczynami wysokich kosztów życia i inflacji? Bardzo dobrze. Uważam, że powinniście zacząć od popatrzenia w lustro. Jaki jest najważniejszy składnik inflacji? Wysokie ceny energii. A skąd one się wzięły? Z tego, że od lat zmuszaliście wszystkich absurdalnym prawem do rezygnacji z węgla i do stawiania na gaz. I co się nagle stało. Putin wam zakręcił kurek i nie ma. Inflacja skoczyła do góry i węgiel trzeba ściągać z egzotycznych krajów – powiedział zauważając, że szczególnie dużo jest go w Polsce.





– Ale wy zamiast myśleć, jak mądrzejsi wam podpowiadali, że uzależnianie od Putina tak się właśnie skończy, zajęci byliście czymś innym – szukaniem rzekomego łamania praworządności w Polsce – kontynuował Jaki. – Tak byliście zajęci, że nie zauważyliście reklamówek z Kataru we własnych szeregach – dodał.





W dalszej części przemówienia wskazał, że „nadal blokowana jest pomoc dla Polski, bez której Ukraina dawno by upadła”.