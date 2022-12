Przełom w rozmowach o KPO. Minister zdradza szczegóły

Negocjacje pomiędzy Polską a Komisją Europejską w sprawie wypłaty środków z KPO weszły na kolejny poziom. W programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował, że „wczoraj zapadła ważna decyzja kolegium komisarzy, czyli właściwie całej KE, będąca pewną konkluzją naszych rozmów”. – Były rozmowy o tym, co zrobić, żeby spełnić kluczowy – z punktu widzenia Komisji – „kamień milowy” dotyczący wymiaru sprawiedliwości. Jak wskazał minister, wokół tej tematyki „były duże wątpliwości”, a bez realizacji tego „kamienia milowego” nie można by było złożyć wniosku o płatność.

– W związku z tym wczorajsza decyzja, że jeżeli określone rozwiązania, które przedyskutowaliśmy z KE, zostaną wprowadzone przez polski parlament i podpisane przez prezydenta, to sprawa tego „kamienia milowego” zostanie zamknięta, a więc wykonamy największy krok w kierunku KPO – powiedział minister Szynkowski vel Sęk, podkreślając, że jest to „ważna decyzja, bo podjęła ją cała Komisji i jej waga jest duża”.





Mówiąc o atmosferze rozmów polityk ocenił, że były one „bardzo trudne”. – Ja tego też nie ukrywałem, bo nasze stanowiska na początku były bardzo rozbieżne. Były też takie tendencje, żeby rozszerzać tematykę poza „kamienie milowe”, na rozmaite problemy. Ja mówiłem bardzo jasno, że chcę rozmawiać o KPO, o wykonaniu „kamienia milowego” dotyczącego wymiaru sprawiedliwości i że nie można w tych rozmowach przekraczać granic konstytucji, nie można przekraczać granic traktatów – relacjonował minister.





Szynkowski vel Sęk wskazał, że po tak „bardzo trudnych 3-4 tygodniach rozmów w ostatnich dniach doszło do pewnego przyspieszenia i w ramach tego przyspieszenia zaczęliśmy te stanowiska zbliżać”. – Okazało się, że proponowane przez nas rozwiązania wychodzą na przeciw i rozwiązują wątpliwości KE i stąd ta konkluzja w dniu wczorajszym – ocenił.

Zmiany kluczowe i techniczne





Precyzując omawiane konkluzje polityk stwierdził, że „jest kilka zmian kluczowych i szereg zmian bardziej technicznych”.





– Z tych kluczowych zmian to jest zmiana przeniesienia spraw dyscyplinarnych z Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. KE zgłaszała pewne wątpliwości co do usytuowania tych spraw w IOZ – mówił Szynkowski vel Sęk, podkreślając, że osobiście takich wątpliwości nie ma.





– Ale uważam, że aby pójść krok dalej, żeby dokonać pewnego resetu, warto takie rozwiązanie zastosować w ramach, którego sprawy sędziów rozstrzyga też sąd niebudzący żadnych wątpliwości, co do niezależności także dla KE czyli NSA. Takie rozwiązanie proponujemy. To też ma ten walor, że sędziowie nie będą np. orzekać we własnej sprawie, bo gdyby sprawy dyscyplinarne SN rozstrzygała IOZ SN, to można by powiedzieć, że to jest w ramach jednego sądu i mogłoby to budzić – wątpliwości wyjaśniał polityk, przypominając, że w świetle proponowanych rozwiązań „IOZ pozostaje izbą rozstrzygającą w sprawach adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów i szeregu zawodów, które też mają postępowania o charakterze dyscyplinarnym”.





Minister ds. europejskich ocenił, że mówienie o likwidacji IOZ w celu dogadania się z Brukselą jest „oczywistą nieprawdą”. Szynkowski vel Sęk odniósł się także do wypowiedzi Borysa Budki, który stwierdził, że przeniesienie IOZ z SN do NSA może być niekonstytucyjne.





Jak stwierdził „o tym, czy coś jest konstytucyjne czy nie, nie orzeka ani Borys Budka, ani ja, ani żaden inny polityk, lecz TK” .





– My oczywiście, żeby nie wdrażać rozwiązania, które jest wątpliwe, konsultowaliśmy tę kwestię także z konstytucjonalistami i ich zdanie było dla nas w tej sprawie dość jasne: to rozwiązanie jest zgodne z polską konstytucją – zapewnił. Jak podkreślił, „te rozwiązania zaproponowane w ustawie zyskały aprobatę KE; nie zgłaszano do niego żadnych zastrzeżeń – między innymi takie rozwiązanie proponujemy, bo chcemy, żeby te rozwiązania przyniosły pożądany efekt wypełnienia „kamienia milowego”.

Polska racja stanu





– Dzisiaj pani marszałek zaprosiła szefów wszystkich klubów i kół parlamentarnych także pana premiera i mnie, bym mógł przedstawić główne założenia projektu i kontekst rozmów z KE, który przybliżałem – powiedział minister. Podkreślił, że jest „pewne oczekiwanie, które nie jest tylko naszym oczekiwaniem, ale też KE, żeby te prace nie odbywały się ze zwłoką, bo Europie nie brakuje wyzwań daleko ważniejszych niż toczenie sporu z Polską wokół KPO”.





– Polsce są te pieniądze potrzebne, Komisji Europejskiej ten spór nie jest potrzebny – powiedział minister. – Komisja Europejska powinna teraz koncentrować się na pomocy dla Ukrainy i szeregu wyzwań związanych z naszym bezpieczeństwem. W związku z tym, jak się wydaje, jest zainteresowanie po dwóch stronach żeby to rozwiązanie szybko procedować – zaznaczył.





Szynkowski vel Sęk ocenił, że „przedstawiciele opozycji szukali tutaj pewnych wątpliwości. Ja wskazywałem, że to jest sprawa, która jest naszą racją stanu”. Polityk odniósł się również do wypowiedzi lidera PO, który gwarantował, że po wygranych przez jego partię wyborach pieniądze od razu popłyną do Polski.





– Donald Tusk też gwarantował polskim wyborcom, że nigdy nie odejdzie do żadnej instytucji międzynarodowej, bo jest dumny z tego, że jest premierem polskiego rządu, po czym nic sobie z tych słów nie robił. I myślę, że tak samo jest w drugą stronę, że jeżeli coś mówi w odniesieniu do jakichś pieniędzy z instytucji europejskich, które mają się znaleźć w Polsce, to jego gwarancje są tak samo mocne jak te wcześniejsze – ocenił minister.





– Myślę, że Donaldowi Tuskowi nie zależy na tym, żeby te pieniądze wpłynęły teraz do Polski, bo te pieniądze po pierwsze mogą służyć Polsce, ale też będą pokazywały skuteczność PiS w dochodzeniu do zobowiązań, które nam się należą. My w tej sprawie nie mamy wątpliwości, ale też robimy to nie w celach wyborczych, tylko po to żeby w czasie kryzysu, w przededniu jednej z najcięższych zim ostatnich dekad Polsce, polskiemu budżetowi te pieniądze mogły służyć.(...) Niestety Donald Tusk kieruje się logiką: im gorzej dla Polski tym gorzej dla PiS, a dla niego lepiej w kontekście wyborczym. To bardzo szkodliwa logika – mówił polityk.