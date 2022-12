Ile publicznej kasy na państwową telewizję? Polska na tle Europy daleko w tyle

W krajach zachodniej Europy media publiczne mogą liczyć na znacznie większe wpływy niż w Polsce. We Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemczech podstawą dochodu dla publicznego nadawcy są wpływy z abonamentów. Ich różnica w porównaniu z Polską jest jednak kolosalna. Niemieckie ARD tylko z samych opłat abonamentowych otrzymuje ponad 5,5 miliarda euro. Telewizja Polska 12-krotnie mniej.

Pod lupę wzięliśmy wydatki na publiczną telewizję w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców (EBU).





Podstawowym źródłem dochodu są wpływy z abonamentu RTV. Dla ARD (Niemcy) stanowią one 87,6 proc. wszystkich przychodów. Lwią część budżetu stanowią także dla France TV 76,2 proc. W Polsce podobnie jak w Wielkiej Brytanii abonament RTV stanowi ok. 60 proc. dochodem.





Zarówno Telewizja Polska jak i BBC dodatkowych źródeł szukają dzięki wpływom komercyjnym. W Polsce to reklamy, w Wielkiej Brytanii sprzedaż programów za granicę.





Ile wynosi opłata abonamentowa?





W 2021 roku w Wielkiej Brytanii za abonament trzeba było zapłacić równowartość 183 euro. Z kolei w Niemczech każde gospodarstwo domowe musi płacić abonament, niezależnie od tego, czy posiada odbiornik telewizyjny lub radiowy. W 2021 r. Federalny Trybunał Konstytucyjny nakazał podwyższenie opłaty nadawczej z 17,50 euro do 18,36 euro miesięcznie. Rocznie daje to opłatę w wysokości 210 euro.





Z kolei we Francji podatek audiowizualny wynosił 138 euro, jednak od 2023 roku zostanie on zlikwidowany. To była jedna z obietnic przedwyborczych Emmanuela Macrona. W ramach rekompensaty nadawca publiczny otrzyma zwolnienia z podatków. Rekompensata ma wynieść 3,14 mld euro rocznie. To znacznie więcej niż wpływy z 2021 roku, które wyniosły 2,37 mld euro.





W Polsce opłata abonamentowa wynosiła w 2021 roku równowartość 65 euro rocznie. Ponad trzykrotnie mniej niż w Niemczech.





Jakim budżetem dysponują publiczne telewizje?





W 2021 roku zdecydowanie najwięcej kasy do wydania miało niemieckie ARD – 6,45 mld euro. Niewiele mniejszy budżet miało BBC – 6,19 mld euro, France TV 3,1 mld euro. Telewizja Polska wypada niezwykle skromnie z budżetem 737 mln euro.





W przypadku Polski w przedstawionych przez EBU danych zawiera się także rekompensata abonamentowa, która została zapisana w ustawie budżetowej. W 2021 roku wyniosła ona równowartość 380 mln euro.





Jak procent PKB trafia na publiczną telewizję?





W liczbach bezwzględnych TVP prezentuje się dużo gorzej niż telewizje publiczne z bogatych krajów Europy Zachodniej. Budżet Telewizji Polskiej jest także znacznie skromniejszy, jeśli porównamy PKB.





Średnia dla krajów zrzeszonych w EBU wyniosła 0,16 proc. PKB. Znacznie więcej środków przeznaczają Brytyjczycy (0,23 proc.) i Niemcy (0,18 proc.). W Polsce, podobnie jak we Francji jest to 0,13 proc. PKB.