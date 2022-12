Plejada gwiazd i pięć godzin fantastycznej zabawy. TVP zaprasza na „Sylwestra Marzeń z Dwójką”

Edyta Górniak, Justyna Steczkowska z synami, MaRina, Sara James, Viki Gabor, Golec uOrkiestra, Zenon Martyniuk z zespołem, Daria, Komodo, Sławomir i Kajra, Thomas Anders, ukraińska supergwiazda Dzidzio oraz giganci disco wystąpią podczas „Sylwestra Marzeń z Dwójką” w Zakopanem. To prawie pięć godzin fantastycznej zabawy wypełnionej muzyką i tańcem. Odliczanie czas zacząć!

Tegoroczny sylwester Telewizji Polskiej ma być czymś więcej niż tradycyjnym koncertem. Muzyczny spektakl przeniesie widzów w świat największych gwiazd i przebojów disco, DJ-ów, remiksów, kryształowych kul i rozgrzanych do czerwoności parkietów. – Chcielibyśmy bawić się ze wszystkimi Polakami. To jest także część misji telewizji publicznej. To, że o północy większość Polaków razem tworzy wspólnotę i wspólnie ten rok wita i łączy się z Zakopanem, to ogromna wartość – powiedział prezes Telewizji Polskiej Mateusz Matyszkowicz.





W widowisku ostanie wykorzystana technologia nowej generacji projektorów, mobilnych ekranów i multimediów połączona z feerią świateł. Mając na uwadze aspekt ekologiczny i ekonomiczny, przy budowie scenografii zostaną wykorzystane elementy z ubiegłorocznego show sylwestrowego.





Podhalański klimat z góralskim przytupem





Najważniejsze role w tym spektaklu odegrają gwiazdy i DJ-e, którzy w świecie disco są głównymi aktorami. Nie zabraknie niecodziennych spotkań i duetów. Edycie Górniak w roli DJ-a na scenie towarzyszyć będzie syn Allan „Enso” Krupa. Z synem Leonem Myszkowskim i jego DJ-ską formacją „Mike& Laurent” wystąpi Justyna Steczkowska. Popis umiejętności zaprezentuje formacja Komodo. A młode polskie wokalistki: Sara James, Viki Gabor oraz Daria spotkają się na zakopiańskiej scenie z pewną międzynarodową gwiazdą. Z kim? Tego jeszcze nie zdradzamy.





W sylwestrowy wieczór wystąpią też: MaRina, Sławomir i Kajra, Maja Hyży, Kasia Moś, Grupa KOMBI Łosowski, Kuba Szmajkowski, Jan Majewski, zespół Felivers czy barwna karawana Don Vasyla. O podhalański klimat z góralskim przytupem zadbają: Golec uOrkiestra, Staszek Karpiel-Bułecka oraz kapela Ciupagi.

Eurowizja Junior 2022 w Armenii. Znamy zwycięzcę Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2022 w Armenii wygrała Francja. Lissandro z piosenką „Oh, Maman” uzyskał łącznie 203 punkty od jury i widzów. W... zobacz więcej

Supergwiazdy i giganci disco





Wydarzeniem będzie występ ukraińskiej supergwiazdy zespołu Dzidzio. Fanów lat 80. w muzyce ucieszy z kolei obecność Thomasa Andersa, współtwórcy legendarnego duetu Modern Talking.





Nie zawiodą giganci disco. Na Równi Krupowej stawią się: Piękni i Weekend, Defis, Classic, Boys, MiłyPan, Voyager, Blanka i Zenon Martyniuk z zespołem, którego „Oczy zielone” osiągają ponad 200 milionów wyświetleń. O oprawę choreograficzną zadbają tancerze Agustina Egurroli. Sylwestrowy koncert poprowadzą: Ida Nowakowska, Małgorzata Krzan, Tomasz Kammel, Aleksander Sikora oraz Norbi. Tegoroczną edycję „Sylwestra Marzeń z Dwójką” wyreżyseruje Mikołaj Dobrowolski.