Matka zaginionej Iwony Wieczorek: Oni muszą coś wiedzieć

Na polecenie Prokuratury Krajowej służby zatrzymały w Gdańsku dwie osoby, w tym Pawła P. – informował w środę portal tvp.info. Według radia RMF FM zatrzymania związane są ze śledztwem dotyczącym zaginięcia przed 12 laty Iwony Wieczorek. Jak informuje Radio Zet wiadomość w tej sprawie została przekazana matce zaginionej. – O Boże, aż dreszcz mnie przeszedł – miała powiedzieć , gdy usłyszała tę informację.









– Ja nie obwiniam ich, ja nie mówię, że to oni zrobili, wręcz przeciwnie, nie sądzę, ale muszą coś wiedzieć, co się wydarzyło tamtej nocy. Nie sądzę, żeby nie wiedzieli – powiedziała matka Iwony Wieczorek.





W lipcu minęło 12 lat od zaginięcia młodej kobiety. Nad sprawą pracują obecnie prokuratorzy z Archiwum X, działającego w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.





Iwona Wieczorek ostatni raz była widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia wtedy dziewczyna po grillowaniu na działce poszła ze znajomymi do sopockiego klubu. Po wyjściu z dyskoteki wracała sama do domu w Gdańsku. Zarejestrowały ją kamery monitoringu w kilku miejscach, jednak dziewczyna nigdy do domu nie dotarła. Przez 12 lat poszukiwań nie udało się trafić na jakikolwiek ślad po 19-latce.