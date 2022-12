MŚ 2022. Karuzela selekcjonerska gna. Pojawia się nowe nazwisko

Wciąż nie wiadomo, czy trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski pozostanie Czesław Michniewicz, czy może jednak PZPN postawi na kogoś innego. W mediach przewijają się kolejne nazwiska. Chęć prowadzenia Biało-Czerwonych wyraził Włoch Gianni De Biasi, który już kiedyś był bardzo blisko objęcia naszej kadry.

W poniedziałek PZPN poinformował, że nie aktywował klauzuli, zapisanej w kontrakcie Czesława Michniewicza, która oznaczałaby przedłużenie kontraktu wygasającego wraz z końcem 2022 roku.



Jak donosi sport.pl, już po wydaniu tego komunikatu do PZPN-u dotarły sygnały, że obecny selekcjoner Azerbejdżanu Gianni De Biasi chciałby zacząć rozmowy na temat ewentualnego przejęcia naszej kadry mimo tego, że jego kontrakt z azerską federacją wygasa dopiero w listopadzie 2023 r.



Bardzo niewiele brakowało, żeby Włoch przejął reprezentację Polski już w 2018 r. Na ostatniej prostej ówczesny prezes PZPN Zbigniew Boniek zdecydował się jednak zaufać rodakowi – Jerzemu Brzęczkowi.



66-letni De Biasi to były trener m. in. Torino, Udinese czy drużyny narodowej Albanii. Tą ostatnią poprowadził do największego sukcesu w historii kraju, czyli awansu na mistrzostwa Europy (2016).



Wcześniej w kontekście nowego selekcjonera reprezentacji Polski mówiło się o takich trenerach jak Maciej Skorża, Marek Papszun, Andrij Szewczenko czy Nenad Bjelica. Być może na stanowisku pozostanie Michniewicz, ponieważ komunikat PZPN-u informował o możliwości kontynuowania współpracy. Kolejne spotkanie między prezesem Cezarym Kuleszą a Michniewiczem ma się odbyć już dziś.