Zabójstwo Pawła Adamowicza. Ważne zeznania biegłych

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w środę zeznawali biegli psychiatrzy i psycholodzy, którzy wydali opinię w sprawie poczytalności Stefana W. oskarżonego o zabójstwo Pawła Adamowicza. Sędzia wyłączyła jawność rozprawy ze względu na „interes prywatny oskarżonego”. – Od tego, co powiedzieli przed sądem, może zależeć długość kary więzienia – powiedział relacjonujący rozprawę w programie „Panorama” na antenie TVP3 Gdańsk Tomasz Sieliwończyk.

W środę w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbyła się dwudziesta druga rozprawa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Oskarżony Stefan W. został doprowadzony z pobliskiego aresztu śledczego do sali sądu.





Przed jego wejściem przewodnicząca składu sędziowskiego sędzia Aleksandra Kaczmarek poprosiła obecnych dziennikarzy, żeby ze względu na zmianę sali, w której nie ma wydzielonego pomieszczenia dla oskarżonego, zachowali dystans i nie podchodzili do Stefana W.





Stefan W. przywitał się z dziennikarzami





Stefan W. wprowadzany przez dwóch funkcjonariuszy na salę przywitał się ze wszystkimi obecnymi mówiąc: „dzień dobry”.





Sędzia Kaczmarek poinformowała, że oskarżony został przebadany przez lekarzy i może uczestniczyć w rozprawie.





Poinformowała, że w środę i czwartek przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zostaną przesłuchani biegli psychiatrzy i psycholodzy, którzy wydawali opinię na temat Stefana W. W związku z tym, w tych dniach, wyłączyła jawność rozprawy.

Rozprawa z wyłączeniem jawności





Jak zaznaczyła sędzia Kaczmarek, jej jawność „mogłaby naruszyć ważny interes prywatny oskarżonego”.





Jednocześnie poinformowała, że na wniosek pełnomocników oskarżycieli posiłkowych i obrońcy oskarżonego na sali rozpraw mogą pozostać prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Aleksander Hall oraz matka oskarżonego Stefana W. i członek jego rodziny.





W środę poprzez wideokonferencję przesłuchiwany jest zespół biegłych psychiatrów i psycholog ze Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie oraz biegła do spraw psychologii śledczej.





W czwartek zaplanowane zostało przesłuchanie dwóch innych zespołów biegłych psychiatrów i psychologów, którzy wydawali opinię na temat poczytalności oskarżonego.





Zabójstwo Pawła Adamowicza. Co stwierdzili biegli?





Według pierwszej opinii biegłych z Krakowa, która została sporządzona w 2019 r., Stefan W. w chwili ataku na Pawła Adamowicza 13 stycznia 2019 roku na scenie WOŚP był niepoczytalny. Dwie pozostałe opinie biegłych psychiatrów z Warszawy, Starogardu Gdańskiego oraz z Łodzi, wydane w 2020 i 2021 roku wskazywały, że Stefan W. w chwili zabójstwa miał ograniczoną poczytalność.





Kiedy zapadnie wyrok?





Adwokat Damian Witt, który zastępuje obrońcę oskarżonego adw. Marcina Kminkowskiego, w rozmowie z PAP stwierdził, że na początku stycznia zostaną przesłuchani świadkowie, którzy do tej pory nie stawili się w sądzie.





Dodał, że jego zdaniem wyrok w sprawie Stefana W. „może zapaść na początku przyszłego roku”.





Powiedział, że obrońcy nadal nie mają kontaktu ze swoim klientem. – Nic się nie zmieniło w tej sprawie – ocenił.





Podkreślił również, że wnioski, które do sądu wysyła oskarżony, nie były konsultowane z obrońcami.





„Honorowy obywatel Gdańska”. Tak W. podpisał się w piśmie do sądu





Stefan W. na poprzednie rozprawy wysłał do sądu wnioski m.in. o natychmiastowe uchylenie tymczasowego aresztowania. W ostatnim wniosku napisał, że jeśli sąd nie uchyli aresztu, to „wasze rodziny i dzieci będą wiecznie cierpieć w piekle”. W poprzednich wnioskach swoje stanowisko argumentował tym, że był to „mord był polityczny, a pisowska prokuratura to zatuszowała”.





W jeszcze innym wniosku twierdził, że jest niewinny i domaga się wyjścia na wolność, a pod wnioskiem podpisał się jako „honorowy obywatel Gdańska”.





Z kolei we wrześniu do sądu wpłynął wniosek o zwolnienie Stefana W. z aresztu, napisany tym samym pismem co poprzednie, pod którym rzekomo miał podpisać się dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku.





Adwokat Damian Witt, podkreślił, że wnioski przesyłane przez oskarżonego są „delikatnie mówiąc nie na miejscu”. Zaznaczył, że jako jego obrońcy nie mają wpływu na to, żeby go powstrzymać. – To są działania na jego szkodę – podsumował.