Amerykańskie i koreańskie wyrzutnie na polskich pojazdach; umowa podpisana

Dzisiaj została zawarta pierwsza umowa wykonawcza na dostawy pojazdów i podwozi specjalnych JELCZ dla modułów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych zakontraktowanych w Stanach Zjednoczonych oraz w Korei Południowej. Dostawy zakontraktowanych pojazdów będą w latach 2023-24 – podano na portalu wojsko-polskie. pl.

Przedmiotem umowy, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ-WWR, jest dostawa 59 pojazdów oraz podwozi specjalnych, w tym: 19 pojazdów amunicyjnych do przewozu rakiet T28 TS ASV-H i 18 pojazdów amunicyjnych do przewozu rakiet T82 TS ASV-K oraz 18 podwozi specjalnych przystosowanych do montażu modułu wyrzutni LM K-MRLS – TS K-MRLS T45 oraz 4 podwozia na potrzeby prototypów kolejnych wersji pojazdów specjalnych. Wartość zamówienia wynosi ok. 330 mln zł brutto, a dostawy pojazdów zostaną zrealizowane w latach 2023-2024.





Pojazdy dla artylerii rakietowej





Zawarta umowa stanowi jednocześnie I etap wdrażania krajowych elementów na potrzeby modułów ogniowych artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, w ramach zawartej 7 listopada br. umowy ramowej z konsorcjum PGZ-WWR, związanej z realizacją projektu dotyczącego wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej systemów M142 HIMARS (Stany Zjednoczone) oraz K239 CHUNMOO (Korea Południowa).