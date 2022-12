Rosyjskie bestialstwo. Na Ukrainie odkryto katownie dla dzieci

Na wyzwolonych terytoriach Ukraińcy znaleźli katownie, w których Rosjanie torturowali dzieci – poinformował ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Łubineć. Rosjanie dawali tam dzieciom wodę do drugi dzień, głodzili i wmawiali im, że zostały porzucone przez rodziców.

– Miejsca przeznaczone na sale tortur dla małych więźniów różniły się od katowni dla dorosłych tylko kilkoma karimatami rzuconymi na podłogę – powiedział na briefingu rzecznik praw obywatelskich.





Dodał, że w mieście Bałaklija katownie znajdowały się naprzeciwko siebie. Jeden chłopiec przebywał tam 90 dni. Opowiadał, że był torturowany: cięto go nożem, podgrzewano metal i przykładano do różnych części ciała. – Kilka razy wyprowadzano go na rozstrzelanie i strzelano ponad głową. Słyszał krzyki torturowanych przez całą dobę kobiet i mężczyzn – zaznaczył rzecznik.





Dmytro Łubineć dodał, że 14-letniego chłopca Rosjanie uwięzili w katowni tylko dlatego, że robił zdjęcia zepsutego rosyjskiego sprzętu.





Na wyzwolonych terenach obwodów kijowskiego, charkowskiego i chersońskiego ukraińscy wojskowi i funkcjonariusze organów ścigania odkryli wiele katowni i masowych grobów. W podkijowskiej Buczy odkryto salę tortur w sanatorium dla dzieci.