Rosati naraził chorych i posłankę w ciąży. Senator-lekarz nie kryje oburzenia

Senator PiS i lekarz Stanisław Karczewski w czasie epidemii na ochotnika pracował na oddziale covidowym. W rozmowie z portalem tvp.info krytykuje przyjście zakażonego posła PO Dariusza Rosatiego do Sejmu. – To pokazuje, że za wszelką cenę próbowano odwołać ministra Zbigniewa Ziobrę. Zmobilizowano więc wszystkich, nawet chorych. To nieludzkie – ocenia. Najostrzej podsumowuje jednak późniejsze tłumaczenia szefa klubu KO Borysa Budki.

Poseł KO Dariusz Rosati wziął udział we wtorkowym głosowaniu nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zaledwie kilka godzin wcześniej sam przekazał w mediach społecznościowych, że jest zakażony koronawirusem.





Gdy internet obiegła więc informacja o wizycie Rosatiego w Sejmie, na portalach społecznościowych rozgorzała ostra dyskusja. Wielu internautów przypominało, że wśród parlamentarzystów czy pracowników parlamentu są kobiety w ciąży i osoby chore o obniżonej odporności.









Tymczasem szef klubu KO Borys Budka zaznaczył, iż jego kolega miał maseczkę i był w ostatnim rzędzie.





– To mnie nie przekonuje. Przeszliśmy długi okres pandemii. Wiemy doskonale, jak powinniśmy się zachowywać. Jeśli już jako chory zakładał maseczkę, to nie powinna to być zwykła maseczka, ale z filtrem. Nawet jeśli był w ostatnim rzędzie, to tam też mógł zarażać i zapewne zaraził osoby w swoim otoczeniu – komentuje w rozmowie z portalem tvp.info Stanisław Karczewski, były wicemarszałek Senatu, dyrektor szpitala oraz ordynator oddziału chirurgicznego.





Lekarz uważa, że po takim czasie epidemii powinniśmy wreszcie wyciągać wnioski i zmieniać swoje zachowanie. – Chorzy powinni zostawać w domu, pamiętać, aby myć ręce i izolować się od innych – stwierdza.

Senator PiS przypomina, że w Sejmie rzeczywiście są grupy osób szczególnie narażonych na negatywne skutki koronawirusa. – I narażanie ich zdrowia dla osiągnięcia politycznego sukcesu za wszelką cenę jest skrajną nieodpowiedzialnością – mówi.









To nieludzkie







– Jeśli pan poseł miał zrobiony test, to znaczy, że źle się czuł. Raczej nie robiłby testu przypadkowo. W takim razie powinien zostać w domu i nie narażać innych na zakażenie i chorowanie. To absolutnie nieodpowiedzialna postawa tych, którzy na siłę zwoływali wszystkich polityków opozycji do Sejmu, ale też nieodpowiedzialna postawa Dariusza Rosatiego – mówi Karczewski.









Jego zdaniem cała sprawa pokazuje, że za wszelką cenę próbowano odwołać ministra Zbigniewa Ziobrę.





– Zmobilizowano więc wszystkich, nawet chorych. To nieludzkie, bo chorzy powinni absolutnie przebywać w domu, tym bardziej jeśli mają COVID-19 potwierdzony testem. Takie osoby nie powinny zarażać swoich kolegów i osób, które spotykają po drodze – zaznacza.









Dodaje, że myślał, iż trzy lata od pojawienia się epidemii jest to dla wszystkich jasne.





Karczewski zapewnia, że w tym wyborcy PiS i PO są zgodni





Co ciekawe, w przeszłości sam Dariusz Rosati domagał się ostrej walki z epidemią. W sieci pisał między innymi: „Wolność kończy się tam, gdzie chory na COVID nieświadomie zaraża innych, bo się nie szczepi i nie izoluje”.





W środę od rana Rosatiego bronili publicznie koledzy z opozycji. Zapytany o sprawę szef klubu KO Borys Budka stwierdził, że koronawirusa traktuje się jak przeziębienie, dlatego Rosati przyszedł normalnie do pracy.









– Słyszałem dziś tę wypowiedź i zdumiała mnie. Była niezwykle infantylna. Pan Budka tłumaczył, że wyborcy oczekują od nich, aby głosowali. Oczywiście że tak, ale gdyby zapytał, czy chcą tego za wszelką cenę i domagają się wyciągania chorych z domów i szpitali tylko po to, by oddali głos… myślę, że odpowiedź zarówno wyborców PiS jak i opozycji byłaby „nie” – przekonuje Karczewski.





Senator PiS ocenia w rozmowie z portalem tvp.info, że tłumaczenia Platformy Obywatelskiej to „absolutna manipulacja”. – Myślę, że tłumaczenie Borysa Budki nie trafi do nikogo poza nim, o ile on sam wierzył w to, co mówił – stwierdza.





Zobacz (poniżej) tweeta Stanisława Karczewskiego z kwietnia 2021 roku.