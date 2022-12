Messi: W niedzielę zagram ostatni raz na mistrzostwach świata

Lionel Messi potwierdził, że w niedzielę zagra swój ostatni mecz na mundialu w karierze. Jego Argentyna zmierzy się z Francją lub Marokiem w wielkim finale mistrzostw świata w Katarze.

Messi poprowadził Argentynę do pewnego zwycięstwa 3:0 nad Chorwacją we wtorkowym półfinale i po raz drugi w karierze stanie przed szansą uniesienia w górę Pucharu Świata. W 2014 lepsi okazali się jednak Niemcy.



– Czuję się bardzo szczęśliwy, że mogę zakończyć moją przygodę z mistrzostwami świata meczem finałowym – powiedział Messi argentyńskim mediom Diario Deportivo Ole.



– Do następnego mundialu jeszcze wiele lat i nie sądzę, żebym był w stanie tam zagrać. A pożegnać się w taki sposób jak teraz jest zdecydowanie lepiej – dodał kapitan Argentyny.



35-latek gra na swoich piątych mistrzostwach świata, czym wyprzedził Diego Maradonę i Javiera Mascherano (po cztery turnieje). Zdobywając piątą bramkę w Katarze, przeskoczył także Gabriela Batistutę w klasyfikacji najlepszych strzelców Albicelestes na Mistrzostwach Świata (Messi ma ich na koncie 11, o jedną więcej, niż „Batigol”).



– Rekordy są ważne, ale ważniejsze jest osiągnięcie celu zespołowego, co jest najpiękniejszą rzeczą ze wszystkich – powiedział Messi. – Jesteśmy od niego o krok i damy z siebie wszystko, aby go zrealizować – dodał.



Rywala Argentyny w niedzielnym finale poznamy dziś wieczorem, kiedy to Francja zmierzy się z Marokiem.